Hæhre skal bygge tunnel i milliardprosjekt

Rasutsatte fylkesvei 609 mellom Hestvika og Heilevang, cirka 25 kilometer vest for Førde, skal sikres med en 2,4 kilometer lang veitunnel.

Fylkestinget har vedtatt en kostnadsramme på 1,32 milliarder kroner for prosjektet.

Hæhres tilbudssum er på 784,5 millioner kroner.

Fylkesveien langs Førdefjorden har vært utsatt for ras, jord- og sørpeskred og nedfall av stein og is gjennom mange år. Den blir ofte stengt på grunn av fare for ras og stein i veien.

– Et svært etterlengtet prosjekt for innbyggerne i området. Strekningen er en av de mest rasutsatte i fylket, og vi er veldig glade for at vi nå er et steg nærmere sikring av denne veien, seier Dina Lefdal, avdelingsdirektø for infrastruktur og veg, i en melding.

Det skal også bygges 600 meter ny fylkesvei på hver side av tunnelen og ny bru over Heilevangselva.

Prosjektet ble lyst ut som en totalentreprise med forhandlinger. I høst ble fire aktører invitert til å levere tilbud.

Vestland har innstilt Hæhre Entreprenør til å gjennomføre prosjektet, og tar sikte på å signere kontrakt etter at klagefristen går ut 12. januar.

Byggestart er planlagt til februar 2026.

Tunnel, vei og bru kan være ferdig i oktober 2029. Selve tunneldrivingen skal etter planen starte i juni 2026.