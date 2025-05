Grunnstøtingen: Siktede sier det ikke gikk noen alarm da han sovnet på vakt

Politiet i Trøndelag opplyser til NTB at de har dannet seg et bilde av hva som skjedde forut for at lasteskipet braste inn i fjæra på Byneset i Trondheimsfjorden torsdag rundt klokka 5.20

En mann i 30-årene fra Ukraina er siktet i saken. Han tjenestegjorde som andrestyrmann om bord under den aktuelle seilasen og har forklart i avhør at han sovnet alene på vakt.

– Den siktede gikk på vakt ved midnatt natt til torsdag, og det var en vakt som skulle vare til klokka 6. Forut for vakta hadde han hatt fri siden klokka 18 på ettermiddagen, sier påtaleansvarlig i saken i Trøndelag politidistrikt, Kjetil Bruland Sørensen til NTB.

Sjekker systemene

I tillegg til siktede gikk en matros på vakt ved midnatt, med oppgaven å være på utkikk på natta. Han gikk av vakt da sola sto opp, 4.20, en time før grunnstøtingen. Sørensen sier dette er en vaktordning som er vanlig på skip.

For å være én person på vakt kreves dagslys og systemer eller barrierer som forhindrer at vedkommende sovner eller av andre årsaker ikke kan navigere skipet.

– Det skal vi undersøke litt opp mot. Basert på opplysninger fra siktede, så er det ingenting som tilsier at det gikk av noen alarm fra dette brovaktssystemet eller andre systemer om bord, sier Sørensen.

Politiet vil også undersøke om de involverte hadde tilstrekkelig med hviletid i forkant av vakta si.

– Vi vil være i kontakt med en del forskjellige myndigheter for å innhente dokumentasjon, også rundt skipets historikk, sier Sørensen.

Området rundt konteinerskipet NCL Salten ble søndag sperret av etter nye ras i området. Arbeidet med å fjerne lasten er i gang. Det 135 meter lange skipet gikk natt til torsdag på grunn i Trondheimsfjorden utenfor Byneset. Foto: Jan Langhaug/NTB

Kapteinen ennå mistenkt

Det har foreløpig ikke vært praktisk mulig å avhøre kapteinen på skipet, som ennå har status som mistenkt.

NCL Salten skulle egentlig dreid styrbord og inn til Orkanger, men havnet på feil kurs og grunnstøtte bare meter fra et bolighus på Byneset.

Ingen ble skadet som følge av hendelsen, men det har gått leirras i fjæra nær skipet. Selskapet Seascan gjorde i helga geotekniske undersøkelser rundt skipet for å sjekke grunnforholdene rundt og under båten før bergingsarbeidet startet søndag morgen.

Godt driv i bergingsarbeidet

Det 135 meter lange skipet sto med rundt 2000 tonn i baugen. Det første som blir gjort, er å fjerne konteinere fra skipet.

– Da letter båten med omtrent 1500 tonn før vi begynner å dra den av. Det er det som er planen. Og hvis det går etter planen, så losser vi i dag og i morgen og er klar for avtrekk på onsdagen, sier Ole Torberg Bjørnevik, eier og sjef i Boa Offshore mandag formiddag.

Lasten losses over på mindre fartøy som slepes inn til Orkanger, den opprinnelige destinasjonen for NCL Salten.

– I går fikk vi losset 14 konteinere. Men i dag skal vi ta mange flere. Så nå er vi i god driv og ligger foran planen, sier Bjørnevik.