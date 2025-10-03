Mistenkt russisk skyggeskip seiler videre

Skipet er fredag morgen utenfor den franske vestkysten, går det fram av overvåkingstjenestene Marine Traffic og Vesselfinder fredag.

Tankskipet, som mistenkes for å være forbundet med droneflygingene i Danmark, var utenfor den danske kysten da dronehendelsene fant sted, viser en analyse nyhetsbyrået AFP har gjort av data fra Vesselfinder.

Ifølge AFPs analyse var skipet utenfor danskekysten mellom 22. og 25. september, da det ble gjort en rekke droneobservasjoner over danske flyplasser, både sivile og militære.

Det franske sjøforsvaret bordet onsdag skipet, som i flere dager hadde ligget utenfor kysten av Frankrike. Skipets kinesiske kaptein og styrmann ble pågrepet, og fredag var de tilbake på skipet, sier en kilde tett på saken til AFP.

Fartøyet, som heter Pushpa eller Boracay og seiler under Benins flagg, er svartelistet av EU for å være del av Russlands sanksjonsbrytende «skyggeflåte».

Franske myndigheter har tidligere sagt at de har innledet etterforskning av skipet. Også Frankrikes president Emmanuel Macron har bekreftet etterforskningen.