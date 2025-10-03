Abonner
Mistenkt russisk skyggeskip seiler videre

Et tankskip som mistenkes for å være del av den russiske skyggeflåten, og som ble tatt i arrest av franske myndigheter denne uka, har seilt videre.

Franske soldater på dekket til tankskipet Boracay som denne uken lå utenfor Saint-Nazaire ved den franske atlanterhavskysten.
Franske soldater på dekket til tankskipet Boracay som denne uken lå utenfor Saint-Nazaire ved den franske atlanterhavskysten. Foto: Mathieu Pattier
NTB
3. okt. 2025 - 10:32

Skipet er fredag morgen utenfor den franske vestkysten, går det fram av overvåkingstjenestene Marine Traffic og Vesselfinder fredag.

Tankskipet, som mistenkes for å være forbundet med droneflygingene i Danmark, var utenfor den danske kysten da dronehendelsene fant sted, viser en analyse nyhetsbyrået AFP har gjort av data fra Vesselfinder.

Ifølge AFPs analyse var skipet utenfor danskekysten mellom 22. og 25. september, da det ble gjort en rekke droneobservasjoner over danske flyplasser, både sivile og militære.

Det franske sjøforsvaret bordet onsdag skipet, som i flere dager hadde ligget utenfor kysten av Frankrike. Skipets kinesiske kaptein og styrmann ble pågrepet, og fredag var de tilbake på skipet, sier en kilde tett på saken til AFP.

Fartøyet, som heter Pushpa eller Boracay og seiler under Benins flagg, er svartelistet av EU for å være del av Russlands sanksjonsbrytende «skyggeflåte».

Franske myndigheter har tidligere sagt at de har innledet etterforskning av skipet. Også Frankrikes president Emmanuel Macron har bekreftet etterforskningen. 

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og justisminister Peter Hummelgaard på torsdagens pressekonferanse.
