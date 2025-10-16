Norsk lasteskip har grunnstøtt under Svinesundsbrua

Pressesjef Mattias Lindholm i den svenske Kystvakten opplyser NTB at skipet ikke har kollidert med broen.

– Skipet lekker ikke olje, og det har ikke kommet vann inn i fartøyet. Det gjør at situasjonen er stabil, ifølge vår bedømming, sier Lindholm til NTB.

Men det skal komme miljøredningsmateriell for sikkerhets skyld, opplyser han.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Totalforsvar er eneste realistiske vei for å møte kravene i NIS2

Han sier at de ikke enda har fått inspisert skipets skrog.

Ifølge Göteborgs-Posten , som omtalte saken først, fikk myndighetene melding om grunnstøtingen rundt klokken 2.30 natt til torsdag, men fartøyet skal ha gått på grunn allerede ved 1-tiden.

Lindholm legger til at grunnstøtingen ikke vil gå ut over trafikken over broen.

Vegtrafikksentralen i Norge sier til NTB at den ikke er kjent med grunnstøtingen eller omstendigheter rundt den, og at de blir varslet fra svensk side, som drifter brua, om det skjer hendelser som påvirker trafikken over brua.

Lindholm i den svenske Kystvakten sier at ingen mennesker ble skadet i grunnstøtingen.

– Når det gjelder slike store fartøy pleier man å vente til det er lyst. Man kan ikke få det løs når det er mørkt, sier han til Göteborgs-Posten.

Bilder fra torsdag morgen viser at det er tåke på stedet, men årsaken til grunnstøtingen er foreløpig ikke kjent.

Rederiets talspersoner har foreløpig ikke svart på NTBs henvendelser.