Grønnere og bedre: 5G kan erstatte NRKs produksjonsbusser

Når vi hører ordet strømming tenker vi helst på Spotify og Netflix, og veldig mange andre tjenester som gir oss underholdning. Men strømming kan brukes på den andre siden av bordet også.

NRK har begynt å bruke strømming i stedet for svære utstyrstunge TV-busser når de produserer sendinger fra sportsarrangementer. De strømmer innholdet rett fra kameraet til studio over 5G. Så kan Marienlyst overta jobben som ellers krever en buss og et stort antall veldig lange kabler fra de ulike kameraene. Det sier seg selv at dette er både mye mer fleksibelt, billigere og mye grønnere.

Det er ikke bare produksjonen som får glede av 5G. Det får seerne også. NRK har leveringsplikt til alle og har bygget et særdeles kostbar skyggenett. Det vil si et eget bakkenett for de som hverken kan motta bakkenettet og som ligger i satellittskygge. Men etter hvert som operatørene får bygget ut 5G-nettet sitt vil svært mange av disse kunne få skikkelig fast bredbånd over 5G. Da kan de nyte statskanalens tilbud på radio og TV, men også alt det andre som følger med.

I det hele tatt sparer NRK mye på teknologiutvikling. Der de før brukte veldig dyre helikoptre kan nå droner gjøre jobben.

Kvaliteten skal også økes. De første dramaseriene ligger nå på nettet i 4K HDR. Mer skal det bli for distribusjonssjef i NRK, Bjarne Andre Myklebust, vet godt at folk sitter hjemme med TV-er som kan spille av slikt innhold.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også startet podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett: