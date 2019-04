GPS-feil kan ha reddet 300 militante pakistanere

Konflikten mellom India og Pakistan har allerede hittil i år ført til både selvmordsbomber og angrep med fly, og konflikten er – blant mange andre ting – også en krig om informasjon.

26. februar sto India bak et luftangrep på et pakistansk område ved byen Balakot, hvor de angivelig skulle ha drept omkring 300 pakistanske milits-soldater. Men satellittbilder fra forskjellige kilder viser at at missilene sannsynligvis ikke traff målene sine.

Det skriver Australian Strategic Policy Institute (ASPI); en australsk tenketank som spesialiserer seg i nasjonal og internasjonal forsvars- og strategipolitikk.

Programmering har skylda

Satellittbildene indikerer ifølge ASPI at de tre missilene fra Indias militærfly den 26. februar har fløyet forbi de bygningene ved Balakot som man antar var målet for missilene.

I tillegg har missilene flydd forbi i samme retning og med samme avstand til de sannsynlige målene sine, og mønsteret i missilenes bane gir ASPI grunn til å tro at det er programmeringen av SPICE 2000-systemet som er årsaken til denne bommerten.

Angivelig har det indiske militæret benyttet seg av SPICE 2000-systemet, som er et israelsk våpensystem, når de skulle sende av sted bomber eller avfyre missiler fra militærfly. SPICE 2000 gjør det mulig å styre bomber som ellers ikke kan navigeres.

Når missiler som styres via SPICE 2000-systemet skal navigeres mot et utvalgt mål, må det tas hensyn til lengdegrader, breddegrader og høyde over havet når koordinatene plottes inn. Høydefaktoren skal sørge for at missilet treffer målet på den rette måten, slik at det verken treffer over eller under målet.

ASPI har via eksterne satellittbilder kommet med en teori om hvorfor de tre missilene angivelig traff et punkt som lå et stykke forbi de tre målene. Ifølge dem kunne dette skyldes at de indiske militærflyene via SPICE 2000-systemet har kodet høydeposisjonen til missilene sine feil, noe som kan forklare likheten i hvordan de tre missilene angivelig har truffet ved siden av målene.

Artikkelen fra ASPI inneholder satellittbilder og 3D-kart som visualiserer denne muligheten.

300 mennesker eller én kråke

Det internasjonale nyhetsbyrået Reuters har også stilt spørsmål ved om hvorvidt indiske militærfly traff målene sine.

Reuters har i en artikkel gjort det samme som Australian Stratetic Policy Institute (ASPI) og sett på satellittbilder fra flere eksterne kilder for å finne ut hvor missilene traff. Reuters' artikler inneholder også eksterne satellittbilder.

Her har de sammenlignet bilder fra før og efter 26. februar, og hvor missilene skulle ha truffet. Reuters fant ingen skader på bygningene rett ved Balakot, som angivelig var målet til missilene.

Der indiske myndigheter mener å ha drept rundt 300 pakistanske milits-soldater ved Balakot, mener lokale beboere i området ifølge Reuters at det ikke var snakk om 300 drepte mennesker, men derimot én enkelt død kråke.

Denne saken ble først publisert på ing.dk.