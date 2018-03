Google Assistant på norsk: Slik blir din digitale hjelper

Digitale assistenter og stemmestyring er blant de virkelig store trendene innenfor personlig teknologi. Både Google, Apple og Amazon har lansert produkter som er tilpasset et digitalt hjem, og de blir stadig mer populære.

Men ikke i Norge. Grunnen er ganske åpenbar - hittil har ingen av dingsene snakket norsk. De har heller ikke vært offisielt lansert i Norge, selv om det har vært mulig å skaffe importerte produkter.

Norsk assistent

Det forandrer seg nå. Google har akkurat annonsert at deres Google Assistant utvider støtten fra sju til 16 språk, inkludert norsk. Google Norge opplyser også at utviklere fra og med denne uka kan begynne å bygge norskspråklige tjenester for Google Assistant. Eller Actions, som de kalles.

Google kan ikke bekrefte nøyaktig dato for den norske lanseringen, men det antydes at det kommer denne våren.

Apple Homepod.

Siri fra Apple har også fått støtte for norsk språk, men foreløpig er ikke deres smarthus-produkt Homepod lansert for det norske markedet.

Nå som norske brukere endelig kommer inn i varmen med Google Assistant, er det naturlig å spørre seg: Hva kan vi egentlig bruke en digital assistent til?

Hører på musikk

Eirik Solheim med loddebolten. Bilde: Mathias Klingenberg

Eirik Solheim, teknologirådgiver og journalist i NRKbeta, er mer enn normalt opptatt av smarthus og forbrukerteknologi. Han bruker både Google Home og Amazon Echo til daglig, og aller mest til musikk, radio og podcast. Familien spør gjerne assistenten når de lurer på noe rundt middagsbordet, eller når de lager mat. Assistenten kan dessuten styre lyset i rommet.

– Det som fungerer bra er konkrete og enkle kommandoer og spørsmål. Man skal ikke være veldig kreativ med spørsmålene før assistentene gir opp, forteller Eirik Solheim til TU.

Vi prater med Google

I videoen øverst kan du se kollega Mathias Klingenberg forsøke seg i en samtale med Google Home, som altså ikke har lært seg veldig godt norsk ennå. Men enkle oversettelser kan den hjelpe til med allerede.

Eirik Solheim tror støtten for norsk og flere andre språk vil betyr mye for utbredelsen av digitale assistenter.

– Selv om vi i Norge stort sett er flinke til å snakke engelsk, så vil det nok utgjøre en stor forskjell for mange at du kan snakke norsk til den. Dessuten har det ikke vært så enkelt å få kjøpt disse assistentene i Norge. Nå blir de lettere tilgjengelig, sier Solheim.

Forskjellige egenskaper

Han opplever at Google Home og Amazon Echo har litt forskjellige egenskaper i daglig bruk.

Amazon har flere produkter i Echo-serien som støtter Alexa.

– Amazons enhet har best lydkvalitet og størst utvalg utvidelser, mens Googles enhet er mye flinkere til å skjønne hva jeg sier, utdyper Solheim, som naturlig nok ikke har erfaring med Apple Homepod ennå.

På mobilen

Mange bruker allerede stemmesøk på mobilen. Det kan være for å søke på Google, finne noe på et kart eller å ringe noen på kontaktlista. Det krever en viss sosial selvtillit å snakke med assistenten i det offentlige rom, men vi ser stadig flere eksempler på at det skjer rundt oss. Også TV-er begynner nå å skjønne hva vi snakker om.

Google Assistant er en sentral del av deres egen mobil Pixel, og etter hvert tilgjengelig for nesten hele Android-universet. Den finnes også for iOS i enkelte markeder, men foreløpig ikke i Norge. Med enkle talekommandoer kan den digitale assistenten både svare på spørsmål og utføre mye av det man ellers kan taste seg til på mobilen.

Koble til dingser

Google Home finnes også i en mini-utgave.

Med smarte høyttalere i hjemmet får du helt nye muligheter. Da kan du i større grad koble til dingser hjemme, slik at det blir en integrert del av et smarthus-system. Assistenten kan kjenne igjen stemmen på dem som snakker, slik at at svarene kan tilpasses hver enkelt i familien. For eksempel kan stemmen kobles til Netflix-profilen, slik at man kan fortsette å se på The Americans akkurat der man slapp sist. Det spiller også musikk fra Spotify veldig greit, og har oversikt over spillelistene dine.

Den har også en viss oversikt over kalendere og planer, som dine planlagte flyreiser med avgangstider.

Noe av det mest nyttige du kan gjøre med Google Home er å koble den til tjenesten IFTTT, som lar deg koble sammen hundrevis av tjenester. Med såkalte oppskrifter kan du lage talekommandoer for nesten hva som helst. Det kan være å sende tekstmeldinger, poste på Facebook, skru på varmen eller blinke med lysene.

Flere nyheter

Google har også annonsert et par andre nyheter for Google Assistant framover. Snart skal de kunne støtte flere språk samtidig, slik at du for eksempel kan snakke engelsk på jobb og norsk hjemme. En annen funksjon er såkalte «rutiner», der assistenten kan gjøre flere handlinger samtidig.

Google Home. Foto: Eirik Helland Urke

Google selv nevner foreslår at du kan si «Hey Google, I’m home» - og så kan den for eksempel skru på lyset og sette på litt rolig musikk.