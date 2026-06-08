Go-Ahead gir seg i Norge

– Vi har ingen planer i Norge etter 2027. Nå planlegger vi for en stille og sømløs exit, sier Patrick Verwer, administrerende direktør for jernbane i det internasjonale Go-Ahead-konsernet, til avisen.

Verwer er kritisk til myndighetenes jernbanepolitikk, og han sier selskapet ikke har noe ønske om å komme tilbake til Norge per nå.

– Selv om vi skulle fått tilbud om å forlenge avtalen, ville vi sannsynligvis ikke vært interessert. Det er veldig vanskelig å operere i dagens norske marked, sier Verwer.

Go-Ahead har siden desember 2019 driftet Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen, etter at Solberg-regjeringen konkurranseutsatte disse som følge av Jernbanereformen 2017. Selskapet ble da den første utenlandske operatøren noensinne på norske togstrekninger, og driftet tog mellom Oslo og Stavanger.

Høsten 2024 valgte regjeringen å ta fra Go-Ahead kjøringen på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. I stedet ble Vy direkte tildelt trafikkpakke 1 – uten anbudsrunde, skriver Aftenbladet.

Fra desember 2027 er det Vy som skal trafikkere det lokale og regionale jernbanenettet.