Ni av ti tog i rute i mai: – Det går i riktig retning

– Dette er veldig gode nyheter for passasjerene. Det er grunn til å gi ære og ros til både Bane Nor og togoperatørene, som har vært med på å få dette til, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Regjeringen har satt seg et mål om 90 prosent punktlighet på togene her til lands, men har så langt slitt veldig med å nå det.

Hittil i år er punktligheten for persontog på 88,2 prosent, mot 87,6 i fjor og 86,1 i 2024.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Starlink er en essensiell del av Hurtigrutens nye løsning

God utvikling

Men nå ønsker samferdselsministeren å løfte fram tallene for mai:

Punktligheten for måneden endte over grensen på 90 prosent - noe man bare unntaksvis har klart etter pandemien - da det gikk betydelig færre tog med færre passasjerer.

– Man skal selvfølgelig være forsiktig med å si at nå er det over 90 prosent herfra og inn i evigheten. Men det er grunn til å markere at vi nå er over punktlighetsmålet i mai måned, sier Nygård.

– Tror du folk som reiser mye med tog, opplever togene som veldig punktlige?

– Jeg tror at folk husker best når det ikke har gått akkurat slik som man ønsker seg. Men det er derfor også viktig å markere at det er noen gode tall på gang her. Og det er jo også greit å sette det inn i den sammenhengen at vi også har hatt passasjerekorder nå to år på rad, sier Nygård.

I 2025 var det en økning på 2 millioner togpassasjerer, tilsvarende 3 prosent.

Flaskehalser

Direktør for punktlighet og analyse i Bane Nor, Roger Wold, sier at de gode tallene blant annet skyldes et særskilt fokus på flaskehalser i trafikken.

– Bane Nors togledelse har for eksempel identifisert enkelte avganger som trekker ned og gir følgeforsinkelser, og har sammen med ruteplanleggere og togselskapene identifisert tiltak som har hatt god effekt, sier han.

Selv om togtrafikken som helhet var over punktlighetsmålet i mai, er det fortsatt mer utfordrende i rushtiden.

I rushtiden i Oslo var punktligheten på 82 prosent i løpet av måneden. Til sammenligning var den på 78 prosent for fjoråret som helhet.

– Det er selvfølgelig mer krevende når det er flest tog og flest passasjerer. Men det er også noe bedring i rushtiden, sier Nygård.

Samferdselsministeren påpeker at regjeringen har prioritert vedlikehold og utskifting av gamle deler i jernbanen, og han mener at det har bidratt til utviklingen. Han nevner blant annet 6,6 milliarder kroner til drift og vedlikehold i fjor, en økning på 26 prosent fra 2024.

Krevende togsett

Men fortsatt melder passasjerer om stappfulle tog flere steder i landet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Samarbeider for å drive vekst innen karbonfangst og -lagring

Senest i forrige uke ble det meldt om passasjerer som sto sild i tønne på flere tog på Østlandet, og passasjerer som besvimte.

– Hjelper det at togene er punktlige, når det ikke er plass å få?

– Folk forventer nok både plass og punktlighet, så derfor jobbes det jo også med å sørge for å vedlikeholde de gamle togene våre inntil vi får nye. Det er jo særlig disse gamle 69-togene som det er krevende å holde god drift på, men der er det gjort en ekstraordinær innsats nå, sier Nygård.

Nye tog og nye ruter

– Tror du folk er fornøyde med togtilbudet nå?

– Vi ser en bedring også i folks oppfatning av togtilbudet når man måler det, så det går jo i riktig retning. Men det betyr jo ikke at alle togpendlerne er fornøyde med reisehverdagen sin til enhver tid.

Nygård lover at det kommer tiltak som kan trekke enda mer i riktig retning. Blant annet de nye lokaltogene på Østlandet – der leveransen er blitt utsatt i flere omganger.

– Nye tog er på vei. Vi kan se for oss å få nye lokaltog i 2027, og så kommer det nye regiontog og fjerntog etter hvert. Den nye ruteplanen for Østlandet i desember 2027 blir også viktig og vil gi betydelig flere avganger og bedre driftsstabilitet.