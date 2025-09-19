Abonner
Podkast

Gjorde vikingskip til el-båt

– Manøvrerbarheten ble uovertruffen.

Gründer og CTO Finn Limseth i Seadrive med poden som inneholder både motor og «intelligens.»
Gründer og CTO Finn Limseth i Seadrive med poden som inneholder både motor og «intelligens.» Foto: Jan M Moberg
Jan M. MobergJan M. Moberg– Teknologiredaktør
19. sep. 2025 - 12:11
Teknisk sett

Teknisk sett

En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

ElbilIndustriKlimaMaritimPodcastTeknisk sett
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Statens vegvesen
Avdelingsdirektør Styring
Forsvarsdepartementet
Fagdirektør
Miljødirektoratet
Senioringeniører / sjefingeniører - akvakultur og avløp
Argus Remote Systems AS
R&D Engineers
En tjeneste fra