Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Nyheter
Meninger
Tjenester
Info og kontakt
Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Logg inn
Abonner
Podkast
Gjorde vikingskip til el-båt
– Manøvrerbarheten ble uovertruffen.
Gründer og CTO Finn Limseth i Seadrive med poden som inneholder både motor og «intelligens.»
Foto: Jan M Moberg
Gi bort artikkelen
Kommenter
Jan M. Moberg
– Teknologiredaktør
19. sep. 2025 - 12:11
Teknisk sett
En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad
Podkastoversikten
Elbil
Industri
Klima
Maritim
Podcast
Teknisk sett
Gi bort artikkelen
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Avdelingsdirektør Styring
Fagdirektør
Senioringeniører / sjefingeniører - akvakultur og avløp
R&D Engineers
En tjeneste fra