Fusjon er nærmere enn vi har trodd

Etter en tur til Commonwealth Fusion Systems og MIT i Boston er vi om mulig enda mer overbevist. I dagens podkast snakker vi om turen og hva vi tror vil skje med fusjon. Den forjettede kraftformen som alltid har vært spådd klar om 20 år.

Nå kan det se ut som fusjon kommer mye før. CFS har som mål fyre opp den første testreaktoren i 2025 og begynne leveranser av kommersielle masseproduserte kraftverk allerede rundt 2030. Det vil forandre verden, for det fysikken lover, er billig, sikker og forurensningsfri strøm og varme i bøtter og spann. Det uttrykker selskapet ved at de i 2050 har som mål å levere 20 prosent av verdens energiforbruk. Og da begrenser de seg ikke til bare strømnettet.

Etter å ha sett hva de bygger utenfor Boston, og hvor raskt det går, er det håp i sikte. Selv om det ikke vil forhindre planeten vår i å bli altfor varm, vil fusjon kunne bidra sterkt til at situasjonen ikke blir enda mye verre. Fusjon er mye mer effektivt enn fisjon, for ikke å snakke om alle andre kraftformer. Kraftstasjonene kan legges der strømmen trengs, så det kostbare strømnettet trenger ikke bygges. Brennstoffet, i form av to hydrogenisotroper, er tilnærmet gratis.

Vi tror også fusjon vil ha en annen viktig effekt. Dette er den «snille» kjernekraften som selv dårlig opplyste politikere i land som Tyskland, og Norge for den saks skyld, kan omfavne. Det er ingen fare for ulykker. Stopper noe opp, så bare stopper det. Det er minimale mengder radioaktivt avfall, og de indre panelene, som vil være litt påvirket av nøytronstålingen, trenger ikke lang tid før halveringstiden har gjort sitt.

Vi skal følge fusjon i årene framover. Ikke minst fordi CFS representerer Equinors største ventureinvestering til nå. Og at fusjon kan bli viktigere enn olje, er det ingen tvil om.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

