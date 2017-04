Friskmelder Sikorsky-helikopteret etter Irland-ulykke

Det er ingen ting som tyder på at det var noe teknisk feil på Sikorsky S-92A-helikopteret som havarerte utenfor vestkysten av Irland 14. mars.

Det kommer fram i en oppdatering fra den irske flyhavarikommisjonen («Air Accident Investigation Unit», AAIU):

– Undersøkelsen er fortsatt i en tidlig fase. Så langt er det gjort innledende analyser både av helikopterets tilstandsovervåkingssystem og ferdsskriver. Det er ikke funnet noen mekaniske uregelmessigheter, skriver havarikommisjonen.

Alle de fire om bord omkom da redningshelikopteret fra den irske kystvakten havarerte. Det pågår fortsatt søk etter to av besetningsmedlemmene.

Blackrock ikke Blacksod: Her havarerte Sikorsky-helikopteret

Helt avhengig av S-92

Det er den britiske flyahvarikommisjonen (AAIB) som har stått for datauthenting og de første analysene av det som kalles «Multi-Purpose Flight Recorder» (MPFR), også beskrevet som kombinert ferdsskriver og taleregistrator (CVFDR), i tillegg til «Health and Usage Monitoring System» (HUMS).

Ferdsskriver-data og lydopptak regnes som kanskje det viktigste og mest effektive hjelpemiddelet havarikommisjonen har for å kunne forstå en luftfartsulykke.

Ettersom det er over en uke siden havariinspektørene fikk hånd om boksen og det ikke er slått alarm til luftfartsmyndighetene, var det på sett og vis ventet at det ikke var indikasjoner på teknisk svikt i de foreløpige analysene.

Som Teknisk Ukeblad tidligere har vært inne på flere ganger, er norsk og britisk oljenæring i en utsatt posisjon så lenge det i hovedsak er kun denne ene helikoptertypen som brukes til transport og søk- og redning, selvsagt i tillegg til den offentlige redningstjenestens Sea King. De nyeste Super Puma-helikoptrene fra Airbus Helicopters har fortsatt flyforbud etter Turøy-ulykken for snart et år siden.

Viktig funn

Flyhavarikommisjonen diskuterer også dette i pressemeldingen som ble sendt ut lørdag:

Den irske redningstjenesten er underlagt Kystvakten og opereres av CHC med S-92-helikoptre. Foto: Irish Coast Guard

– Vi er oppmerksomme på at Sikorsky S-92A-helikoptre er i drift rundt om i verden i en rekke roller, blant annet søk og redning. Etter en hendelse som dette er det mange aktører og organisasjoner som er ivrige etter informasjon om eventuelle funn i den pågående etterforskningen som vil kreve umiddelbare sikkerhetstiltak, skriver AAIU.

Sikorsky S-92-flåten ble satt midlertidig på bakken i januar som følge av en ulykke i Skottland, der det nesten gikk veldig galt da et helikopter med elleve om bord mistet kontrollen over halerotoren under landing på West Franklin-plattformen øst for Aberdeen.

Kommer snart med rapport

Irish Coast Guard har ansvaret for redningstjenesten i Irland. SAR-tjenesten er privatisert og opereres av CHC med fem Sikorksy S-92A-helikoptre på fire baser. Helikopteret som havarerte (R116) kom fra Dublin-basen for å understøtte en redningsaksjon med et annet redningshelikopter fra Sligo-basen.

Den siste radiomeldinga fortalte at de var på vei til en helipad ved Blacksod på fastlandet for å etterfylle drivstoff da det forsvant. Den siste rapporterte posisjonen var ved ei øy som heter Blackrock og som ligger 17 kilometer vest. Det er en helipad rett ved fyrtårnet her også, men det skal ikke være drivstoff der.

Havaristedet, øya Blackrock. Foto: Commissioners of irish lights

Her ble det først funnet vrakrester fra halepartiet på helikopteret, mens selve vraket ble funnet på 40 meters dyp like i nærheten av øya.

Selv om det ikke er indikasjoner på mekanisk feil, er ikke dermed sagt at den utløsende årsaken til ulykken var menneskelig svikt.

Blackrock ligger 17 kilometer vest for landingsstedet Blacksod. Foto: Commissioners of irish lights

Det er fortsatt for tidlig å si noe sikkert om hva som foregikk om bord i ulykkeshelikopteret denne natta. Eksempelvis kan det ha vært feil på instrumenter eller sensorer. Det vil garantert være mer å få vite om hendelseforløpet i en foreløpig rapport som AAIU varsler at de vil komme med i nær framtid.