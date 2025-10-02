Frantzens power move

Abonner
Forutseende eller slu? Kraftselskapets grep førte uansett Open AI til Norge. Og de videre ambisjoner er skyhøye.

Nordkraft og Aker vil gjøre om alle de aktuelle tomtene til datasenter. I Kvandal/Bjerkvik (bildet) har Aker allerede reservert 230 MW til Open AI og Microsoft. Nå søker Nordkraft om nye 290 MW samme sted. Til h.: Nordkraft-sjef Eirik Frantzen, i samtale med Kristian Røkke, styreleder for Aker-selskapet Aaktik Digital. I midten: Narvik-ordfører Rune Edvardsen. Arash A. Nejad
Ellen Synnøve VisethEllen Synnøve Viseth– Kommentator
2. okt. 2025 - 05:00

For åtte år siden satt noen ansatte i et mellomstort, kommunalt kraftselskap og drodlet ideer. Ut kom ideen powered land: ferdig regulerte tomter med tilgang på strøm, som skulle trekke industri til Narvik og nabokommunene.

Nå er strategien kronet med seire, i flertall. Selv om Nordkraft fra startet har siktet seg inn mot datasenter, hadde de neppe trodd at Open AI og Microsoft skulle komme til lille Bjerkvik, med tusen innbyggere, kirke og bensinstasjon.

Snart vil KI-satsingen også gi klingende mynt til kommunene som eier Nordkraft.

«Gratis opsjoner»

– Her har vi vært tidlig ute og reservert kraft. Dermed har vi gunstig køplass hos Statnett, reklamerte Nordkraft i 2022.

Det var ikke bare populært. Nordkraft ble beskyldt for å sikre seg gratis opsjoner i kraftnettet og blokkere for andre, mer håndfaste prosjekter.

På denne tiden kom Aker inn som hovedeier i alle de ni powered land-tomtene. Fortsatt ble alle muligheter holdt åpne. Hydrogen, ammoniakk, batterier, grønt stål – og datasenter.

Etter hvert  som andre prosjekter i regionen falt fra, kapret Aker mer strøm.

Svimlende summer

Men heller ikke Aker kan konkurrere med Kina om batterier. Og grønt hydrogen er ikke lønnsomt for noen.

et famøst aksjonærbrev  annonserte Aker-sjef Kjell Inge Røkke at han føler seg dum, og at Aker trekker seg ut av det meste som er grønt.

Også i Narvik er visjonene om batterier, grønt stål og ammoniakk lagt vekk. Nå står bare datasentre igjen.

Skjønt, «bare» er feil ord. Investeringene knyttet til Open AIs datasenter er anslått til 10 milliarder kroner, mens Microsoft-avtalen er på svimlende 60 milliarder.

Vil omregulere til datasenter

Røkke er kjent for å satse friskt når han får ferten av nye muligheter. I forrige runde var det kryptovaluta. Nå legges pengene i kunstig intelligens.

Aker investerte nylig 2,8 milliarder i partneren Nscale, som skal levere skytjenestene i Narvik – og som eier et KI-datasenter i Glomfjord.

Aker kjøper også ut Nordkraft fra de ni powered land-tomtene i Nordland og Troms. Nå skal det søkes om å omregulere tomtene til datasenter.

I Mo i Rana kjemper T1 Energy, bedre kjent som Freyr Battery, om å få tilbake strømmen, så de kan selge fabrikklokalene til KI-datasenter.

Nordkrafts eiere:

  • Hålogaland Kraft Holding: 37,6 prosent Eies avHarstad Kommune (49 %), Tjeldsund Kommune (17 %), Gratangen Kommune (8,6 %), Ibestad Kommune (8,6 %), Lødingen Kommune (8,6 %), Kvæfjord Kommune (8,6 %)
  • Narvik Kommune 35,6 prosent
  • Jämtkraft Ab 19,9 prosent Eies av Östersunds kommun (98 %), Krokoms kommun (1 %), Åre kommun (1 %)
  • Trollfjord As 4,4 prosent (Hadsel kommune)
  • Andøy Energi Holding 2,45 prosent (Andøy kommune)

Skal mer enn doble kapasiteten

I mellomtiden ser Nordkraft etter nye tomter å utvikle. De ser for seg Nord-Norge som selve KI-huben i Europa. 

De vil også søke om nye 290 megawatt i Bjerkvik, på toppen av det Open AI og Microsoft skal bruke. Det er mer enn en dobling.

Aker trenger allerede mer strøm enn Nordkraft alene kan selge dem. Derfor skal Nordkraft operere som strømmegler for Aker, og de melder om stor interesse fra andre nordnorske kraftselskaper.

Ikke så rart, de har for tiden har mer vannkraft enn de klarer å bli kvitt. Snittprisen i år er under 6 øre.

Volue anslår at Open AIs forbruk alene vil øke strømprisen i Nord-Norge med 8-9 øre/kWt. Det er ikke nok for å unngå minus i kraftselskapenes årsregnskap.

Men det kan komme mer. Mye mer.

Den statlige, svenske gruvegiganten LKAB utsetter sine planer om å bli fossilfri. Dermed får Nord-Norge fortsatt tilgang på store mengder vindkraft fra Nord-Sverige. Bildet viser LKABs gruve i Kiruna.
