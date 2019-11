Fransk brukollaps: Lastebil var dobbelt så tung som tillatt

En sjåfør som tok en fatal snarvei, kan ha vært årsaken til at en sørfransk bru kollapset i går. Dette melder i dag i flere franske medier, blant annet den lokale tv-stasjonen 3 occitanie.

Overskred vektgrense med 100 prosent

Den 152 meter lange og fem meter brede hengebrua i Mirepoix-sur-Tarn kollapset mandag morgen mens en lastebil og en personbil var på vei over brua. Føreren av personbilen overlevde, men den 15-årige datteren hennes druknet, og i går fant dykkere fram til lastebilen. Den viste seg å tilhøre et lokalt entreprenørfirma, Puits Julien Fondation, som er spesialister på fundamenter.

I det knuste førerhuset til lastebilens fant dykkerne sjåføren – også omkommet. Dykkerne fikk imidlertid også undersøkt selve lastebilen. Det viste seg at lastebilen hadde en anleggsmaskin for jordboring på planet sitt. Den samlede vekt av lastebil, henger og jordboringsmaskin var ifølge TV-stasjonen 38 tonn – dobbelt så mye som vektgrensen på brua på 19 tonn.

Men ifølge byens ordfører var det ikke helt uvanlig at større kjøretøy benyttet brua, og det kan ifølge radioen RTL ha vært med på å svekke den.

Inspeksjon fant ingen svekkelser

I de siste artiklene blir bruas åpning tidfestet til 1931, og ikke 1935, slik flere medier skrev mandag. Det er fremdeles tilfelle at brua ble renovert i 2003. Den siste detaljerte inspeksjonen, som ble foretatt i 2017, avslørte ingen strukturelle problemer med brua.

Politiet har foretatt razzia hos entreprenørfirmaet, og oppgaven med å fastslå den nøyaktige årsaken til kollapsen har gått til den franske havarikommisjonen for veitransport, Le Bureau d’Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre (Bea-TT).

Stenger lignende bru

I går var det spekulasjoner om at det hadde vært et tredje kjøretøy på brua da den kollapset. Dette kjøretøyet har ikke myndighetene funnet, så man antar nå at det bare var to kjøretøyer på brua da den kollapset.

Elva er rundt 20 meter dyp under brua, og strømmen er sterk, så myndighetene kan fremdeles ikke utelukke at det kan ha vært flere kjøretøyer på stedet.

Etter kollapsen har myndighetene stengt ei bru med lignende konstruksjon i den samme regionen.

Denne artikkelen ble først publisert på Ingeniøren