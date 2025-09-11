Abonner
Samferdsel

Betongbiter fra E18 raser ned over togstasjon

Statens vegvesen vil ikke utelukke at flere ras kan gå fra betongbrbrua over Asker stasjon.

I flere omganger har betongbiter falt ned på stasjonsområdet i Asker.
I flere omganger har betongbiter falt ned på stasjonsområdet i Asker. Foto: Trond Strandsberg/Wikipedia
Mari Gisvold Solberg
11. sep. 2025 - 08:45

Ved flere anledninger har betongbiter falt ned fra motorveibrua over Asker jernbanestasjon, kunne Budstikka fortelle i forrige uke.

Statens vegvesen har nå inspisert motorveibrua som krysser stasjonsområdet i Asker, og kan ikke garantere at nye ras ikke vil skje.

– Entreprenøren var på stedet mandag kveld og banket ned løs betong fra motorveibroen, sier Nina Utne, som er broansvarlig i Statens vegvesen, til avisen.

Hun understreker at det ikke finnes mange mindre tiltak som kan bedre bruas tilstand på lang sikt, men at Vegvesenet nå vurderer hva som kan gjøres fremover.

– Risikerer murbiter i hodet

Flere beboere i Asker har uttrykt bekymring for sikkerheten. Geir Fuglaas, styremedlem i Asker stasjon og omegn velforening, reagerer på Vegvesenets vurdering.

– Jeg synes det er betenkelig at folk kan risikere å få murbiter i hodet om de går på gangveien, sier Fuglaas til Budstikka.

Han mener det bør settes opp sikkerhetsnett under brua for å hindre at fallende betongbiter treffer togspor eller gangvei.

Utelukker ikke flere ras

Motorveibrua bærer tungtrafikk over stasjonen, og flere store betongbiter er allerede observert både på perrongen og i togsporet.

Det er også observert betongbiter like ved gangveien under E18-brua.

Vegvesenet har så langt konkludert med at det ikke er fare for nye ras på kort sikt, men utelukker ikke at situasjonen kan endre seg.

Etappe 2 av E18 Vestkorridoren var planlagt fra Ramstadsletta i øst til Nesbru i vest.
Asker stasjonJernbaneSamferdsel
