Fra onsdag møter togpassasjerer et nytt informasjonssystem

Togreisende vil fra onsdag få informasjon fra et nytt Bane Nor-system på de fleste stasjoner. Ifølge Bane Nor er det moderne og automatiserte systemet innført etter at de har fått kritikk for at reisende har fått ulik informasjon i ulike kanaler.

Mye av det som før ble gjort manuelt og ulikt, vil nå skje automatisk og likt for alle stasjoner. Også lydkvaliteten over høyttaleranlegg skal bli bedre med nytt system.

– I tillegg til at vi får gitt mer og bedre informasjon, blir det slutt på at folk får ulik informasjon i ulike kanaler. Dette er noe vi vet at de reisende bryr seg om, og endringen som nå kommer, er utelukkende positiv for alle som tar toget, sier Bjørn Kristiansen, som er direktør for kunde- og trafikkdivisjonen.

Det gamle systemet blir skrudd av onsdag formiddag. Gjennom KARI skal passasjerene få informasjon både på norsk og engelsk, det legges inn mer informasjon enn tidligere i tekstene på skjermene, og togselskapene kan sende informasjon direkte ut på skjermer og monitorer på stasjonene. Utseendemessig vil ikke forskjellen være så stor.