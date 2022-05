Fra oljeindustriens mekka til verdens energihovedstad

Houston, Texas: Her i Houston er biltrafikken større enn noen gang. En sjelden gang kan jeg se en Tesla, men seksfeltsveiene er dominert av trucker, van-er og sportsbiler. Hestekreftene uler, og bevæpnet politi reagerer om du prøver å krysse veien utenom lyskryssene. Oppe på shoppingsentrene er det ikke solceller, men parkeringsplasser.

Taxisjåføren klager over en tredobling av bensinprisene siden Russland angrep Ukraina og forteller at han håper på flere elbiler – ikke fordi han selv skal kjøpe en, men fordi det kan presse bensinprisene ned igjen.

OTC gjenoppstår

På TV-nyhetene gjentas stadig frykten for en resesjon, også med begrunnelse i Joe Bidens nye milliardbevilgninger til forsyninger av våpen til Ukraina. Sist uke ble første amerikaner drept i krigen, mens en amerikaner ble løslatt fra fengsel i Russland.

Houston er USAs senter for olje- og gassproduksjon, men har satt seg som mål å bli «Energy Capital of the World». Denne uka gjenoppstår Offshore Technology Conference (OTC) med tusenvis av tilreisende fra hele verden. Utsendte medarbeidere fra industriklyngene GCE Node på Sørlandet, GCE Ocean Technologies på Vestlandet og Energy Valley på Østlandet er på plass for å vise fram ny teknologi og diskutere transformasjonen fra olje og gass til fornybar energi.

Men faktum er at OTC ikke lenger er verdens ledende konferanse og utstilling av energiteknologi. Mer fokus på fornybar energi, ja – men ikke nyskapende. Flere store industriselskaper glimrer med sitt fravær. Blant annet boreutstyr-produsenten National Oilwell Varco, som attpåtil har sitt hovedkontor i Houston. Oppsiktsvekkende er det også at Equinor er fraværende fra både utstilling og presentasjon. De har alltid tidligere arrangert en konferanse for å si noe om status for resultater og strategi. Etter DNs avsløring av selskapets tap på 200 milliarder, der noen millioner også ble brukt på å kjøpe kalkuner under veldedighetsauksjoner i Houston, kan fraværet tyde på at selskapet har en mer bevisst pengebruk.

Vurderte avlysning

Det kan virke som de store selskapene har endret sin kommunikasjonsstrategi ved at de ikke lenger ser noen verdi i å kjøpe seg plass for flere hundre tusen kroner på en utstilling innen tradisjonelle bransjer som olje og gass.

Et par kilder hvisker oss i øret at det faktisk har vært så krevende å få utstillere til denne ukas OTC at det tidligere i vinter var aktuelt å avlyse den.

Houston har for lengst utformet sin «Energy 2.0»-strategi, der målsettingen er å bli verdensledende på ren energi-teknologi. Om vi tar med olje- og gassbedriftene, er det til sammen 4650 energiselskaper i byen som brer seg utover og nå rommer mellom seks og sju millioner innbyggere, om man regner inn forstedene. Det er den raskest voksende byen i USA ved siden av nabobyen Austin.

Kommer på grunn av klima og teknologi

Den norske generalkonsulen i Houston, Hilde Skorpen, forteller at mange flytter til disse byene fra California og vestkysten. Mye på grunn av klimaendringene, men også på grunn av teknologimiljøene.

Jeffrey Blair, som er direktør i Greater Houston Partnership med ansvar for Europa, Midtøsten og Afrika, formidler fra en teksttung powerpoint at over 100 selskaper har etablert 42 solkraft-prosjekter med en effekt på 11,7 GW, 41 energilagringsprosjekter og to vindposjekter. Det er 50 produksjonsanlegg for hydrogen, og målet er å bli landets hub for H 2 -produksjon. For åtte år siden var ingenting av dette her.

Men da jeg spør Blair om byens myndigheter har innført noen restriksjoner eller økte skatter for olje- og gassindustrien, svarer han at det er et spørsmål for føderale myndigheter og at slike bedrifter fortsatt ønskes velkommen til byen.

Oljepenger

Kanskje ikke så rart, siden mange av de største oljeselskapene bidrar til å finansiere mye forskning og utvikling innen fornybar energi. Selskaper som Shell og Chevron er med på å finansiere den nye akseleratoren Greentown Lab, som åpnet dørene på Jordas dag (Earth Day) 22. april i fjor. Her er et tidligere meksikansk shoppingsenter som gikk konkurs omgjort til arbeidsplasser og laboratorier for oppstartsbedrifter som utvikler teknologi for å redusere klimaendringene.

Konseptet startet for ti år siden i Boston. I tett samarbeid med universitetet og Massachusetts Institute of Technology (MIT) har Greentown Lab blitt et arnested for nær 500 nye bedrifter med miljøvennlig teknologi.

Juliana Garaizar, som leder søsterkonseptet i Houston, forteller at inkubatoren nå rommer 64 oppstartsbedrifter. Her må de betale en sum for å leie kontorplass, laboratorier og verksteder, men til gjengjeld får de faglig hjelp til utvikling gjennom partnerskap med store selskaper og Rice University. Enda viktigere er tilrettelagte møter med investorer for å få penger til kommersialisering og skalering. Gjennom ti år er det bare 12 prosent av bedriftene som av ulike grunner er blitt avviklet.

Et av selskapene som sprang ut av Greentown Lab i Boston og ble stort internasjonalt, er Raptor Maps, som lager software for leverandører av solceller.

Inspirerer hverandre

Lafayette Herring jobber i startup-en CeraPhi i Houstons Greentown-avdeling. CeraPhis konsept er proprietær teknologi for gjenbruk av eksisterende olje- og gassbrønner med tanke på geotermisk produksjon av energi og varme. Ifølge Herring har miljøet og det tverrfaglige miljøet i Greentown Lab alt å si for å lykkes. Flere av konseptene kan ligge tett opptil hverandre, men i denne settingen kan utviklerne snakke sammen og ønske hverandre suksess.

I gjennomsnitt oppholder bedriftene seg her i ca. to år før de må ansette flere og etablerer seg på egen adresse, men noen har også vært i Boston i seks år. I noen få tilfeller har man måttet kaste ut medlemsbedrifter fordi de ikke har fungert i miljøet.

Bedriftene som vil inn i Greentown må gjennom to grundige intervjurunder i tillegg til at et styre vurderer konsept og teknologistatus før de får ja eller nei til å delta i programmet. I Houston er det færre studentinnovasjoner enn i Boston – hele 60-70 prosent av de ansatte har sin bakgrunn i oljeindustrien. De vil «gjenoppfinne» seg selv, som Garaizar uttrykker det.

Grønnvasking

Kerri Smith leder Clean Energy Accelerator, som er en del av Rice Alliance for Technology and Entrepreneurship ved Rice University. I 2021 gikk 12 oppstartsbedrifter gjennom et ti ukers program med vellykket resultat. Dette programmet har finanskonsernet Well Fargo som hovedsponsor, men de får også økonomisk støtte av alle de største oljeselskapene, deriblant Equinor.

Det kan kalles grønnvasking, men i denne byen, som fortsatt må sies å være mer en hovedstad for olje og gass enn fornybar energi, er det ingen kritikk av det. Som Juliana Garaizar sier det når jeg spør henne om dette ikke er grønnvasking: – Kall det gjerne det, men de har støttet oss i ti år. De ønsker at vi skal lykkes.