Abonner
Forsvar

Forsvarssjefen urolig over utviklingen i nordområdene

Russland har varslet at de vil øke sin militære tilstedeværelse i nord. – Det bekymrer oss, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltok i en paneldebatt under Arendalsuka mandag.
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen deltok i en paneldebatt under Arendalsuka mandag. Ole Berg-Rusten/NTB
NTB
12. aug. 2025 - 07:12

– Dette kan endre dynamikken. Russland ønsker å være dominerende i Arktis, sa Kristoffersen på et arrangement om sikkerheten i Arktis på Arendalsuka mandag.

Han viser til at Russland har omtalt Norge som en «uvennlig stat».

– Det er noe nytt, sier forsvarssjefen, som mener at krigen i Ukraina har forverret sikkerhetssituasjonen i nord.

Roskosmos-sjef Dmitrij Bakanov er i USA for møter med Nasas ledelse.
Les også:

Russlands romsjef skal møte Nasa-sjefen

Frykter russiske ubåter

Samtidig framholder han at Russland til nå har opptrådt både profesjonelt, etterrettelig og ganske forutsigbart i nord.

– Vår frykt er at i en spent situasjon, med eskalerende spenning mellom USA og Russland, vil russerne ta grep for å beskytte Kolahalvøya, sier han og peker på at det er i Norges interesse med et så lavt konfliktnivå som mulig i nordområdene.

Det er særlig russiske undervannsbåter som skaper bekymring.

– De kan avfyre atomvåpen, der varslingstiden er kortere enn om atomvåpnene fyres av fra land. De fanges ikke opp av overvåkingssystemer, påpeker Kristoffersen.

– Russland bruker også området til å teste ut nye missiler, som supersoniske missiler, sier han.

Fregatter

I høst skal regjeringen bestemme hvem som skal levere minst fem nye fregatter til Forsvaret. De skal blant annet brukes i nordområdene. Fire land – Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA – konkurrerer om kjempekontrakten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Krohne
KROHNE-teknologi måler verdier for en halv milliard daglig på Mongstad

Kristoffersen vil imidlertid ikke ut med hvilken av dem han foretrekker eller hvilket råd han har gitt regjeringen.

– Alle fire landene kan levere gode fregatter, sier han til NTB.

Daværende gruvesjef Robert Hermansen i Sveagruven på Svalbard i 2011.
Les også:

Gruveveteran: Frykter at utenlandske selskaper overtar kullgruvene på Svalbard

Forsvar
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
SINTEF Ocean
Teknisk forvalter
Statens havarikommisjon
Havariinspektør luftfart
Statens havarikommisjon
Havariinspektør - sjøfart
Multiconsult Norge AS
Senior skredgeolog
En tjeneste fra