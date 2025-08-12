Forsvarssjefen urolig over utviklingen i nordområdene

– Dette kan endre dynamikken. Russland ønsker å være dominerende i Arktis, sa Kristoffersen på et arrangement om sikkerheten i Arktis på Arendalsuka mandag.

Han viser til at Russland har omtalt Norge som en «uvennlig stat».

– Det er noe nytt, sier forsvarssjefen, som mener at krigen i Ukraina har forverret sikkerhetssituasjonen i nord.

Les også: Russlands romsjef skal møte Nasa-sjefen

Frykter russiske ubåter

Samtidig framholder han at Russland til nå har opptrådt både profesjonelt, etterrettelig og ganske forutsigbart i nord.

– Vår frykt er at i en spent situasjon, med eskalerende spenning mellom USA og Russland, vil russerne ta grep for å beskytte Kolahalvøya, sier han og peker på at det er i Norges interesse med et så lavt konfliktnivå som mulig i nordområdene.

Det er særlig russiske undervannsbåter som skaper bekymring.

– De kan avfyre atomvåpen, der varslingstiden er kortere enn om atomvåpnene fyres av fra land. De fanges ikke opp av overvåkingssystemer, påpeker Kristoffersen.

– Russland bruker også området til å teste ut nye missiler, som supersoniske missiler, sier han.

Fregatter

I høst skal regjeringen bestemme hvem som skal levere minst fem nye fregatter til Forsvaret. De skal blant annet brukes i nordområdene. Fire land – Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA – konkurrerer om kjempekontrakten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse KROHNE-teknologi måler verdier for en halv milliard daglig på Mongstad

Kristoffersen vil imidlertid ikke ut med hvilken av dem han foretrekker eller hvilket råd han har gitt regjeringen.

– Alle fire landene kan levere gode fregatter, sier han til NTB.