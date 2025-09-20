Nato bekrefter russiske fly over Estland – Russland nekter

Natos øverste politiske beslutningsorgan møtes neste uke for å diskutere russiske krenking av Estlands luftrom. Russland nekter for å ha gjort noe galt.

Tre russiske jagerfly fløy inn i Estlands luftrom fredag morgen uten tillatelse. De ble der i tolv minutter, ifølge den estiske regjeringen.

Nato bekrefter hendelsen, og sier at jagerfly fra Nato tok av og avskar de russiske flyene.

Russland mener derimot de kun har fløyet i samsvar med internasjonale regler og ikke har krenket luftrommet over Estland.

Et av de tre russiske MiG 31-flyene som ble avskåret over Estland av Sveriges Flygvapen. Foto: Försvarsmakten

– Krenket ikke estisk luftrom

I en uttalelse skriver det russiske forsvarsdepartementet at tre russiske kampfly fredag gjennomførte en planlagt flyging fra Karelen i Russland til den russiske enklaven Kaliningrad, som ligger mellom Litauen og Polen.

De hevder flygingen ble gjennomført i samsvar med internasjonale flyregler.

– Under flygingen avvek ikke de russiske flyene fra den avtalte flyruten og krenket ikke estisk luftrom, heter det i uttalelsen.

Nato møtes neste uke

Estland har bedt om et møte i Nato i tråd med artikkel 4 i Atlanterhavspakten.

Nato-talskvinne Allison Hart opplyser at Natos øverste politiske beslutningsorgan Det Nordatlantiske Råd møtes tidlig neste uke for å diskutere den russiske krenkingen av Estlands luftrom.

Artikkel 4 lyder: «Partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet».

– Enestående brutal

Ifølge den estiske tabloidavisen Õhtuleht er dette fjerde gang russiske kampfly krenker estisk luftrom i år.

Estlands utenriksminister Margus Tsahkna kaller hendelsen enestående brutal.

– Russland har krenket estisk luftrom fire ganger i år, noe som i seg selv er uakseptabelt, men dagens krenkelse, der tre jagerfly gikk inn i vårt luftrom, er enestående brutal, sier Tsahkna.

Hendelsen har vekket en rekke kraftige reaksjoner fra europeiske ledere, blant annet EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Hun sier Vladimir Putin tester vestlige lands motstandskraft og kaller det en eskalering av spenningene i området.

– Krenking av Estlands luftrom fra russiske militærfly er en ekstremt farlig provokasjon, sier Kallas.

– Vi må ikke vise svakhet, legger hun til.

Reagerer kraftig: EUs utenrikssjef Kaja Kallas. Foto: Reuters/Tom Little

Eide reagerer kraftig

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) reagerer kraftig på krenkelsen.

– Dette er en alvorlig og uakseptabel handling som utgjør et brudd på internasjonal rett og er en direkte trussel mot sikkerheten i vår region, sier Eide i en epost til NTB.

Han omtaler Estland som en nær alliert og Nato-partner.

– Norge står i full solidaritet med Estland og er i tett kontakt med våre baltiske allierte. Vi forventer at Russland umiddelbart forklarer seg og avstår fra ytterligere provokasjoner, sier Eide.

– Kan være et stort problem

Fredag kveld sa USAs president Donald Trump at krenkingen av Estlands luftrom, kan være et stort problem.

– Jeg liker det ikke. Jeg liker det ikke når det skjer. Det kan bety trøbbel, sa Trump til pressen fredag.

Han opplyste at han snart skal bli orientert om hendelsen.