Forsvaret har nye mål for å øke kampkraften

– Vi leter etter folk som har vært med på moderniseringsløp før, med hands-on praktisk erfaring, sier teknologidirektør Bjørn-Tore Markussen i Forsvaret.

Han rapporterer rett til forsvarssjefen om hvordan vi best mulig bør og kan bruke ny teknologi i fremtidens forsvar.

Det er et omfattende forsvarsløft på gang i Norge. Det omfatter 1635 milliarder kroner frem til 2036. Et sentralt tema for satsingen er å ikke bruke de enorme beløpene feil. Vi må unngå å investere i teknologi som vil bli utdatert i løpet av kort tid – en type feilinvesteringer det finnes mange av opp gjennom historien. Deriblant den norske fregatten Kong Sverre, som ble sjøsatt i april 1864 og lagt i opplag i august samme år. Tiden var rett og slett over for krigsskip bygget i tre.

Kunstig intelligens som våpen

Ikke uventet er kunstig intelligens (KI) et hett tema og et område Markussen omtaler som et kjernepunkt i Forsvarets fremtidige strategi. Cyberforsvar er i så måte et nærliggende tema. Som han sier det:

– Det er vår plikt å maksimere mulighetsrommet for økt forsvarsevne ved bruk av KI.

Intet mindre.

Omfattende

Arbeidet er omfattende. Moderniseringen av Forsvarets systemer gjelder på nærmest alle områder – også noe så ordinært som systemer for økonomi og administrasjon.

I tillegg legges det vekt på bedre samspill med våre allierte, der våre naboer Sverige og Finland nå åpner for helt nye typer samarbeid og integrering.

Innovasjon er også et sentralt tema når det nå legges nye og omfattende planer. Og her henter Markussen & Co inspirasjon fra hvordan Ukraina løpende har endret sin skaper- og slagkraft i møte med den onde aggressoren i øst.