Forskningsrådet vil hente utenlandske forskere til Norge etter Trump-kutt

– Det knytter seg spesielt til situasjonen i USA. Akademisk frihet er under press og finansieringen kuttes, sier Forskningsrådet-direktør Mari Sundli Tveit til NRK.

Ordningen går ut på at institusjoner kan søke om penger for å hente utenlandske forskere. Ikke bare fra USA, men ordningen ble framskyndet som følge av at myndighetene i USA innførte betydelige kutt i forskning tidligere i år.

Tveit sier til kringkasteren at spesielt klimaforskere har fått sparken i USA, og at klimaforskning er spesielt viktig å holde i gang.

75 prosent vurderer å flytte

Over 75 prosent av amerikanske forskere vurderer å forlate landet på grunn av president Donald Trumps politikk, ifølge en undersøkelse av over 1600 personer publisert i tidsskriftet Nature nylig, meldte NTB tidligere denne måneden.

Universitetet Aix Marseille i Frankrike hadde i begynnelsen av april fått inn nærmere 300 søknader fra forskere som ønsker å forlate USA, skriver Khrono.

Den amerikanske presidenten Donald Trump vil blant annet ha slutt på at skoler og universiteter kvoterer inn minoritetsgrupper eller på annen måte gir støtte til mangfold og inkludering i utdanningssektoren. Det er en forlengelse av Trumps presidentordre som forbyr tiltak og programmer for mangfold, likestilling og inkludering.