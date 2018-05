En konfokallys-sensor er en sensor som splitter hvitt lys med å sende det gjennom ulike linser. Resultatet er at brennvidden spres over et gitt antall punkter på objektet, som til sammen gir et lysspekter som består av forskjellige farger. Når lyset reflekteres tilbake på et spektrometer i måleinstrumentet så kan man ved hjelp av intensiteten på bølgelengdene bestemme nøyaktig avstand til objektet. Illustrasjon: SINTEF.