Forsinkelser på Gardermobanen – stengte løp i Romeriksporten

Togtrafikken på Gardermobanen er torsdag morgen rammet av forsinkelser etter at Bane Nor oppdaget en sporfeil i Romeriksporten mellom Hellerud og Lillestrøm.

– Det er en dump i sporet på det ene sporet i Romeriksporten. Det er rett og slett en skade på skinnen, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til TU.

Som følge av feilen stenges et av sporene mens reparasjonsarbeidet pågår.

Tog i retning Lillestrøm blir derfor sendt via Hovedbanen, mens tog fra Lillestrøm mot Oslo fortsatt kan kjøre gjennom Romeriksporten.

Bane Nor sendte torsdag morgen ut et vedlikeholdstog for å utbedre skaden.

Nordli opplyser at de fikk melding om feilen rundt klokken 06.30.

Det er foreløpig for tidlig å si hvor lang tid reparasjonsarbeidet vil ta.

– Det vil nok vare til et stykke utpå dagen, sier Nordli.

Klokken 09:45 kunne Bane Nor melde om at feilen er utbedret og at togene går som normalt igjen.

Gardermobanen er hovedforbindelsen mellom Oslo og Oslo lufthavn, og feil på strekningen kan gi forsinkelser for både Flytoget og andre tog som benytter banen.