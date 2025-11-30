Abonner
Elbil

Fornybar Norge tror strømprisen vil øke etter budsjettforliket

Budsjettavtalen som er inngått mellom Arbeiderpartiet, Rødt og Senterpartiet, kan gjøre strømmen dyrere, mener Fornybar Norge.

Fornybar Norge-sjef Bård Vegar Solhjell er ikke fornøyd med det grønne skiftet i budsjettavtalen mellom Ap, Sp og Rødt. Han mener det vil føre til en økning i strømprisen.
Fornybar Norge-sjef Bård Vegar Solhjell er ikke fornøyd med det grønne skiftet i budsjettavtalen mellom Ap, Sp og Rødt. Han mener det vil føre til en økning i strømprisen. Foto: Berit Roald/NTB
NTB
30. nov. 2025 - 19:11

I budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet, Rødt og Senterpartiet reduseres regjeringens foreslåtte kutt i elavgiften med 1,5 milliarder kroner. Det reagerer Fornybar Norge på.

– Det er uheldig at elavgiften økes med 1,5 milliarder kroner fra regjeringens forslag. Norge skal, som alle andre land, gjennom en energiomstilling der elektrifisering er et av de viktigste virkemidlene. Da blir det feil å gjøre strømmen dyrere for husholdninger og bedrifter, sier leder Bård Vegar Solhjell i Fornybar Norge i en e-post til NTB.

Regjeringen foreslo opprinnelig kutt i elavgiften, men i budsjettenigheten med Sp og Rødt blir altså summen som er satt av til kuttet redusert med 1,5 milliarder kroner, noe Solhjell mener i praksis betyr at kuttet er nullet ut.

Til Dagens Næringsliv sier Solhjell at dette kan svekke et av de viktigste insentivene i den norske energiomstillingen: At det skal lønne seg å velge elektrisk. Han mener at det som kommer fram i budsjettavtalen, ikke holder mål med ønsket om et grønt skifte.

At SV og MDG ikke ble med på budsjettavtalen gjør at det formelt ikke er flertall for statsbudsjettet i Stortinget innen fristen. Budsjettet skal behandles i Stortinget fredag.

ElbilStrømpris
