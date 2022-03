Ford med sju nye elbiler på tre år

Fords europeiske avdeling skal lansere sju nye elbiler innen utgangen av 2024. De nye bilene kommer i både personbil- og varebilsegmentene.

Blant nyhetene er en elbilversjon av Ford Puma og en SUV med over 500 kilometer rekkevidde. I varebilsegmentet kommer en elektrisk Transit Custom i 2023 og en Transit Courier i 2024. Disse blir tilgjengelige også som personbiler, under Tourneo-modellnavnet.

Den hittil ikke navngitte SUV-modellen skal lanseres senere i år og komme i produksjon neste år. Dette skal være en mellomstor femseters crossover.

Det begynner å bli et par år siden det ble klart at Ford skulle ta i bruk Volkswagen-gruppens MEB-plattform. Biler som Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq benytter denne plattformen, og det er denne plattformen den kommende mellomstore SUV-en er basert på.

Sju nye modeller er planlagt innen utgangen av 2024. Foto: Ford

Større SUV i 2024

Videre kommer en større elektrisk SUV fra 2024, men så langt er det uklart om den skal baseres på MEB-plattformen eller en Ford-utviklet plattform. Det kan for eksempel tenkes at det her er snakk om en bil videreutviklet fra Mustang Mach-e-plattformen kalt GE1.

I en pressemelding fra Volkswagen omtales bilen som skal lanseres neste år som Fords første MEB-baserte bil. De skriver at Ford planlegger en annen modell på plattformen.

Opprinnelig planla Ford å produsere 600.000 MEB-baserte biler frem mot 2028. Nå er avtalen med Volkswagen-gruppen utvidet, og Ford skal bygge 1,2 millioner biler på MEB-plattformen.

Hvordan den første MEB-baserte Ford-modellen blir, gjenstår å se. Selv om den er basert på samme plattform som Volkswagen ID.4, er det ikke sikkert at den vil være spesielt lik Volkswagen-gruppens MEB-baserte biler.

Elektriske Puma skal skrus sammen i Romania. Det samme gjelder Transit/Tourneo Courier. Denne produksjonen kommer i tillegg til produksjonen i Köln.

Planlegger tyrkisk batterifabrikk

Utover dette planlegger Ford et fellesforetak med SK On og Koç Holding i Tyrkia for batteriproduksjon. Ifølge Ford skal fabrikken bli en av de største batterifabrikkene i Europa. Foreløpig er det kun snakk om en intensjonsavtale.

Fabrikken skal etter planen etableres i nærheten av Ankara og skal produsere celler med en nikkelrik NMC-kjemi. Årlig produksjonskapasitet skal være i området 30 til 45 gigawattimer.

Ford investerer to milliarder dollar i elbilproduksjonen i Europa. Dette inkluderer battericellefabrikk i Tyrkia samt batteribygging og bilproduksjon i Köln.