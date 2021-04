For noen elbilmodeller er batteriet dyrere enn helt ny bil

Dette er på alle måter en teoretisk øvelse. Jevnt over er det åtte års garanti på elbilbatteriene i Norge. Hvis det skulle være noe galt med batteripakken, får vi tro at dette blir dekket av garantien. Skulle man for eksempel kjøre på en stein og skade batteripakken, vil kaskoforsikringen dekke dette.

Elbilbatteriene ser ut til å ha betydelig lenger levetid enn noen kanskje har fryktet, og i dag kan man bytte de cellene eller modulene som eventuelt er dårlige. Dermed er det ikke nødvendigvis noen grunn å skifte hele pakken.

– Vi forsøker i så stor grad som mulig å reparere batterier. Er det innenfor garanti eller i forbindelse med en forsikringsskade, så er dette ikke en kostnad for kundene, selv om det blir nødvendig med batteribytte, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes hos VW-importør Harald A. Møller.

Dårlig nytt for miljøet

Likevel er det interessant å se at det kan være billigere å kjøpe flunkende ny bil enn å erstatte batteriet. Får bilprodusenter og forsikringsselskaper store utgifter på dette, så er det all grunn til å tro at disse kostnadene vil slå tilbake på forbrukeren.

Alt elbilen er fritatt for merverdiavgift i Norge, gir en pussig utfordring. Norske forsikringsselskaper velger å kondemnere biler hvis skaden overstiger 60 prosent av bilens nybilverdi – da får kunden ny bil.

Og her kommer noe interessant: Mens elbiler er fritatt for merverdiavgift, er det full avgift på både deler og reparasjoner. Det gjør at prisen på reparasjoner gjør at at 60 prosent-grensen oppnås tidligere på en elbil enn på eksosbiler. Det kan bety lavere terskel hos forsikringsselskapene for å kondemnere elbiler. (Det finnes unntak fra regelen, blant annet reparerer If elbiler med skader på over 60 prosent.)

Og hva så om noen år, etter at garantien er gått ut? Er det økonomisk galskap å kjøpe nytt batteri, så kan det føre til at mange elbiler blir kondemnert. I tillegg er det en miljøbelastning ved å kassere biler, og heller produsere nye.

Prisene som TU har hentet inn er kun selve batteripakken, inkludert merverdiavgift, men uten montering eller andre tilstøtende deler som eventuelt må skiftes.

VW-prisene går ned

Vi begynner i Tyskland. Ny batteripakke til VW e-Golf, og da snakker vi om 35,8 kWt-pakken som kom i 2017, koster cirka 227.000 kroner.

Interessant nok er batteriene til de nye ID.3 og ID.4 betydelig rimeligere: 55 kWt-batteriet til ID.3 koster cirka 140.000 kroner, og har altså langt lavere pris og betydelig høyere kapasitet enn e-Golfen. Det store 82 kWt-batteriet til både ID.3 og ID.4 koster cirka 234.000 kroner – altså omtrent det samme som e-Golfens batteri, men med mer enn dobbelt så stor kapasitet.

Siden vi først er i Tyskland, hva med Mercedes-Benz? Til EQC koster en ny batteripakke omtrent 256.000 kroner, opplyser kommunikasjonsdirektør Audun Hermansen i Bertel O. Steen.

En kvart million er ikke småpenger. Men Mercedes-Benz sin batteripakke, som er rundt 85 kWt, har relativt sett halv pris i forhold til en kinesisk bil som er kjent for å gi mye bil for pengene: MG ZS.

Denne el-SUVen kan du kjøpe ny for 240.000 kroner. Men bare batteripakken, som er på 44,5 kWt, koster cirka 244.000 kroner – noen tusenlapper mer enn en flunkende ny bil. Dag Asbjørnsen, som er kommersiell direktør i MG-importør Norwegian Mobility Group, sier at det naturlige er å skifte enkelte moduler, og at det nesten aldri blir aktuelt å skifte hele batteripakken.

Blandet mottakelse

Teknisk Ukeblads henvendelser til de ulike bilimportørene har blitt møtt på ulikt vis. Noen har gitt raske og konkrete svar, mens hos andre har vi merket en viss motvilje til å oppgi prisene. Enkelte er tydelig på at de ikke ønsker å gi ut prisene – til tross for at man skulle tro at batterier er en vanlig og viktig reservedel til en elbil, med eget delenummer og -pris.

Even Sandvold Roland hos Tesla ønsker ikke å si hva nye batteripakker koster. Informasjonsdirektør Anne Sønsteby i Ford Motor Norge sier at de ennå ikke har prisene til Ford Mustang Mach-e sine batteripakker. Heller ikke hos Peugeot og DS har vi fått et konkret svar.

– Prisen på et slikt batteri er av mer og mer akademisk interesse. Batteriet har en garanti på åtte år/160.000 kilometer med 70 prosent kapasitet, sier PR- og informasjonssjef Stian Gihle hos Bertel O. Steen.

Oppgir kun modulprisene

Noen oppgir prisen på batterimoduler, ikke hele batteripakken. Jaguar i-Pace har 36 batterimoduler, og hver av disse koster cirka 20.500 kroner. Men det britiske bilmerkets PR-sjef i Norge, Fam Christina Gudim, understreker at det blir feil å 36-doble dette beløpet, da man kun skifter de modulene som det eventuelt er feil eller skade på.

– I de skadetilfellene vi har hatt i Norge til nå har det kun vært nødvendig å bytte batterirammen, sier Gudim. Denne rammen, som batteripakken står i, koster rundt 93.000 kroner.

Også Volvo vil heller gi pris på batterimodulene enn hele batteripakken. Volvo XC40 Recharge sin batteripakke består av 27 batterimoduler, og hver av disse koster minst 15.000 kroner. Erik Trosby, som er kommunikasjonssjef i Volvo Car Norway, sier at eventuelle defekte battericeller blir sendt til Göteborg, sjekket og reparert hvis mulig, for deretter å bli brukt igjen som en ny enhet – både av hensyn til kostnader og miljøet.

Hos Volvos fetter Polestar, som har samme batteripakke, er prisen cirkaa 289.000 kroner. Det opplyser Polestars PR-agent, Rebecca Goodchild.

Kona-batteri dyrere enn ny Kona

Hyundai har to populære elbiler i Norge, Kona og Ioniq. Sistnevnte har et batteri på 38,3 kWt, og en startpris på cirka 290.000 kroner. Bare batteripakken her koster rundt 273.000 kroner. Hos den rimeligste Kona, som har en fra-pris på 310.000 kroner, koster det 39,2 kWt store batteriet rundt 230.000 kroner.

For Kona med det store 64 kWt batteriet, en bil som begynner på omkring 331.000 kroner, koster batteriet rundt 340.000 kroner – altså mer enn en ny bil.

Hva så med franske Renault, som med den vesle Zoe lenge har gitt mest rekkevidde for pengene? I skrivende stund kan man bli eier av en ny Zoe for 240.000 kroner. Bilens batteripakke er på 52 kWt, og koster deg rundt 215.000 kroner – nokså nøyaktig 90 prosent av nybilprisen.

– Det er ikke solgt et batteri utenfor garanti per dags dato, sier PR- og markedsdirektør Roger Andersen hos Renault.

Koster mer enn ny bil

Den drøyeste batteriprisen finner vi for Mitsubishi i-MiEV. Den lille bilen koster fra cirka 165.000 kroner. Komplett batteripakke til bilen koster rett over 213.000 kroner, altså rundt 130 prosent av bilens nypris. I tillegg kommer arbeidet.

– Hvordan kan kun batteripakken koste mye mer enn en helt ny bil?

– Uten at vi kan gå inn i alle detaljer på hvorfor prisen er som den er på akkurat denne delen, så er det i tillegg til merverdiavgift en del forhold som spiller inn, som relativt høye kostnader forbundet med frakt av batteripakker, og at bilprisen har gått ned en del gjennom bilens levetid.

Det forteller Hans Petter Aalmo, markeds- og PR-direktør hos den norske Mitsubishi-importøren.

– Har dere noensinne solgt en slik batteripakke?

– Vår deleleverandør Motor Part har levert en del batteripakker, men vi har ikke oversikt over hva som er garantisaker, forsikringssaker, normalt salg og så videre, sier Mitsubishi-direktøren.

– Det finnes også løse batterimoduler som kanskje er mer relevant, sier Aalmo.

Hver av de åtte modulene koster rundt 33.000 kroner per stykk.

Nissan best på pris

Mer overkommelige priser finner vi hos Nissan, som med veteranen Leaf topper statistikken over flest solgte elbiler i Norge.

– Det er så godt som aldri behov for å bytte hele batteripakken, understreker Knut Arne Marcussen.

Han er kommunikasjonssjef hos den norske Nissan-importøren, og kjenner kun til at det er byttet én batteripakke. Det er jo ikke så verst, siden Leaf i år har tiårsjubileum i Norge, og nærmer seg 67.000 eksemplarer her på bjerget.

– Kvaliteten på batteriet har vist seg å være langt bedre enn hva mange spådde på forhånd. Men det som kan være vanlig er å bytte ut enkelte battericeller i batteriet dersom det er behov for det, sier Marcussen.

Og prisen? Cirka 87.000 kroner – uansett hvilken Leaf-modell og generasjon det er snakk om.

– Prisen er lik for alle batterier, sier Marcussen.