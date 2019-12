For første gang: Pasient lagt i dvale med kaldt saltvann i årene

Samuel Tishermann har opplevd det altfor mange ganger: at en ung mann blir bragt sterkt blødende inn på operasjonsbordet hans og dør i løpet av få minutter, fordi det ikke er tid til å operere.

I dag er Tishermann kirurg på akuttavdelingen ved det medisinske senteret på University of Maryland, og han husker spesielt én episode da en ung mann ble bragt inn på operasjonsbordet etter at han hadde blitt stukket i hjertet under en slåsskamp om et par bowlingsko.

– Han var en sunn og frisk ung mann bare noen minutter tidligere. Så plutselig var han død. Vi kunne ha reddet ham hvis vi hadde hatt tid nok, forteller Samuel Tisherman til New Scientist.

Fylt med kaldt vann og lagt i dvale

Siden den episoden har Samuel Tishermann grublet over metoder for å gi kirurgene mer tid til å operere, og nylig under et foredrag ved New York Academy of Sciences, kunne han endelig fortelle om en mulig løsning.

For første gang hadde en gruppe leger, med Samuel Tishermann i spissen, satt en traumepasient i en slags dvale ved å sprøyte en saltvannsoppløsning direkte inn i pasientens hovedpulsåre, skriver The Guardian.

Samuel Tishermann kunne ikke avsløre detaljer om selve operasjonen eller utfallet, men beskrev bruken av den såkalte EPR-teknikken (Emergency Preservation and Resuscitation) – hvor saltvannsoppløsningen er så kald at den raskt kjøler personen ned til mellom 10 og 15 grader celcius – bremser all hjerneaktivitet og reduserer cellenes behov for oksygen.

Etter nedkjølingen kan legene begynne operasjonen, og har nå omkring to timer på seg før pasienten igjen blir varmet langsomt opp, fylt med blod og får gjenstartet hjertet sitt.

En siste mulighet for noen få

EPR-teknikken blir bare brukt på akutte traume-pasienter som er i så dårlig tilstand at de vil dø i løpet av kort tid; vanligvis av blodtap. Og nettopp fordi legene bare bruker teknikken på denne typen pasienter, har de amerikanske helsemyndighetene godkjent legenes forsøk med teknikken uten kommentarer, og uten pasientens samtykke.

Planen er å teste teknikken på 10 pasienter, og deretter sammenligne resultatene med 10 lignende traumepasienter som ikke har blitt tilbudt teknikken. Erfaringer fra forsøk på griser gir legene håp om suksess, siden man har hatt flere gode resultater med å kjøle ned grisene i tre timer og deretter bringe dem tilbake.

Men Samuel Tishermann advarer mot å gjøre seg for store forhåpninger om teknikken:

«Jeg vil gjerne gjøre det klart at vi ikke prøver å sende folk opp til Saturn... Vi prøver bare å kjøpe oss selv litt mer tid til å redde liv», sier han til New Scientist.

De kommende forsøkene skal nå vise hvor store utfordringer det er, og da særlig med å unngå skader under gjenoppvarmingen av pasientene. Det er nemlig et kjent fenomen at det kan oppstå skader på vev hvis det har vært uten oksygen for lenge, og deretter får det tilbake under oppvarmingen.

I disse tilfellene er legene innstilt på å eksperimenter med forskjellige former for medisin for å unngå skader.

Denne artikkelen ble først publisert på Ing.dk.