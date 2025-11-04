Kutt utslippene i Norge, ikke i utlandet

Regjeringen foreslår å bruke mer penger på kjøp av klimakvoter, mens den foreslår å kutte i Enova. Konsekvensen er at vi betaler for klimatiltak og industribygging i andre land, mens omstilling i norsk næringsliv bremses.

følge Miljødirektoratet bør en stor andel av utslippskuttene tas nasjonalt, og det er behov for betydelig styrking av klimapolitikken. Det blir derfor helt feil å kutte i regjeringens viktigste virkemiddel nå.

Forutsigbarhet er avgjørende for at industriaktører skal ta store investeringer i hydrogen som klimaløsning. På grunn av geopolitisk uro, økt kostnadsbilde og forsinket regelverksutvikling har utviklingen innen hydrogen gått saktere enn forventet.

Økte globale investeringer

Likevel har de globale investeringene ifølge Hydrogen Council økt med minst 50 prosent årlig fra 10 milliarder dollar i 2020 til 110 milliarder dollar i 2025. Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) kan tempoet i oppskaleringen av hydrogen sammenlignes med tempoet vi har sett i tidlige faser av oppskalering av andre klimateknologier, som solceller.

I Norge bygges produksjonsanlegg og skip som vil gå på hydrogenbaserte drivstoff. Det jobbes også med å øke bruk av hydrogen i industri, tungtransport, på anleggsplasser og i luftfarten. Denne positive utviklingen hadde ikke vært mulig uten Enovas støtteordninger. Enova gjennomfører for eksempel konkurransebaserte utlysninger for hydrogen- og ammoniakkfartøy, og dette bidrar til at aktører både på produsent- og brukersiden tar investeringsbeslutninger.

Budsjettkutt skaper usikkerhet

For hydrogennæringen skaper det foreslåtte budsjettkuttet usikkerhet i en helt avgjørende fase hvor flere industriaktører nærmer seg investeringsbeslutning. Konsekvensen kan bli at oppskaleringen av hydrogen i Norge forsinkes med flere år, mens utviklingen fortsetter i andre land. Det har ikke bare konsekvenser for klimamålet, men også for vår industrielle konkurransekraft.

Norge har komparative fortrinn i verdikjedene for hydrogen, men det er ikke gitt at dette potensialet utløses uten en stabil og langsiktig hydrogensatsing.

Nå skal det forhandles om statsbudsjettet i Stortinget. Vi appellerer til partiene som pekte på Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister om å vise muskler, slik at Enova får rammer til å kutte utslipp og sikre industriell konkurransekraft i lavutslippssamfunnet.