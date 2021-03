FN-rapport: Fukushima-ulykken førte ikke til økt kreftrisiko

Strålingen fra ulykken har ikke økt kreftrisikoen, viser rapporten som FNs vitenskapelige komité for forskning på effektene av kjernefysisk stråling (UNSCEAR) la fram tirsdag i anledning tiårsmarkeringen for katastrofen.

FNs forskere konkluderer med at en økning i skjoldbruskkjertelkreft hos barn det siste tiåret ikke var knyttet til økt stråling, men en følge av grundigere analyser som hadde ført til avdekking av flere tilfeller.

Tittel 11. mars 2011 ble kysten nordøst i Japan rammet av en voldsom tsunami etter et kraftig jordskjelv som rammet klokken 14.46.

Kjempebølgen slo ut kjølesystemene til tre av de seks reaktorene ved atomkraftverket Fukushima Daiichi, 240 kilometer nord for Tokyo. Alle de tre reaktorkjernene smeltet ned, noe som medførte utslipp av radioaktive stoffer.

Atomulykken har blitt klassifisert som INES 7 og er den nest verste atomulykken som har funnet sted, kun forbigått av Tsjernobyl-ulykken i 1986.

15.899 mennesker omkom i skjelvet og tsunamien, mens 2.527 fortsatt er savnet og antatt døde. Over 6.000 mennesker ble skadd.

Flere hundre tusen mennesker ble evakuert fra området ved kraftverket på grunn av strålingsfaren.

Minst 1.600 personer, mange av dem eldre, døde senere av fysiske og psykiske belastninger etter evakueringen.

Oppryddingen på og rundt det ødelagte kraftverket er ventet å ta opptil 40 år.

Tre tidligere sjefer ved Fukushima-anlegget ble i 2017 tiltalt for ikke å ha forsterket atomkraftverket til tross for at de var klar over faren for at en tsunami kunne utløse en atomulykke. 19. september 2019 ble de frifunnet av en domstol i Tokyo.

Andre steder i verden der folk ikke er blitt utsatt for radioaktiv stråling, har også bedre analyser og oppfølging ført til funn av et økt antall tilfeller av skjoldbruskkjertelkreft, påpeker UNSCEAR.

Til tross for konklusjonene i rapporten, understreker FN-organet at dette ikke betyr at det ikke er økt kreftrisiko fra ulykken i det hele tatt.

Blant rundt 170 redningsarbeidere som ble utsatt for svært høy stråling, er det ventet to-tre flere krefttilfeller, ifølge komiteen.

FN-organet peker også på andre faktorer, som stress, hjerteproblemer og øvrige sykdommer som ble utløst som følge av evakueringene fra katastrofen.

Den gjennomsnittlige kreftrisikoen i Japan ligger på rundt 35 prosent.

Først i 2019, åtte år etter ulykken, var det mulig å begynne å fjerne brenselstavene fra kjernekraftverket. Ti år etter ulykken er bare ni av Japans kjernereaktorer i drift, mot 54 før Fukushima-ulykken.