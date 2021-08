FN erklærer blyholdig bensin for utryddet

FNs miljøprogram (UNEP) sier at det vil hindre mer enn 1,2 millioner for tidlige dødsfall og spare verden for 2,4 billioner dollar årlig. Det tilsvarer om lag 20.000 milliarder kroner.

Bruken av blyholdig bensin er utryddet nesten et århundre etter at medisinske miljøer advarte mot helsefarene.

Senest i sommer ba britiske forskere om målinger av blynivåer i befolkningens blod, fordi blynivåene fortsatt er høyere i luftbårne partikler enn bakgrunnsnivået – selv over 20 år etter at britene la ned forbud mot bruken av blyfri bensin.

Det er også lenge siden det var behov for å presisere at bensinen er blyfri her i Norge. Blybensin ble sist brukt i Norge i 1996. Algerie, det siste landet som brukte blyholdig bensin, brukte opp de siste dråpene nå i sommer, opplyser FN.

Dermed er blyholdig bensin nå utryddet, erklærer FN.

Metallet kan påvirke utviklingen av nervesystemet hos barn, samt forårsake hjerte- og karsykdommer og redusere reproduksjon hos voksne. Derfor ble blyholdig bensin forbudt i store deler av verden