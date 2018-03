Fjord1 har signert kontrakter for bygging av sju ferger

Rederiet Fjord1 har signert to kontrakter for bygging av til sammen sju nye ferger med null- og lavutslippsteknologi.

Fem av fergene skal bygges av det norske skipsverftet Havyard Ship Technology, mens to skal leveres av tyrkiske Cemre Shipyard. Alle fergene er i verdenstoppen når det gjelder innovasjon og miljø, og skal driftes med null- og lavutslippsteknologi basert på elektrisk framdrift, melder Fjord1.

De fem fartøyene som leveres av Havyard, har mulighet for å frakte 50 personbiler og skal inn i fergesambandene Kvanne-Rykkjem og Edøya-Sandvika i Nordmørspakken og Fedje-Sevrøy og Langevåg-Buavåg i Rutepakke 1, Hordaland. De to tyrkiskproduserte fergene skal settes inn i sambandet Seivika-Tømmervåg, og har en kapasitet på 80 personbiler.

Selv om en av leverandørene altså er fra Tyrkia, er Fjord1-direktør Dagfinn Neteland glad for at Fjord1 de siste månedene har signert en rekke skipskontrakter med norske leverandører.

MF Oksøy er over 50 år gammel: Nå kan den bli erstattet av denne elektriske bilfergen

Flere norske i finalen

– Vi ser at norske leverandører er i første linje når det kommer til innovasjon på miljø og teknologi, noe som er avgjørende viktig for oss i Fjord1. I denne kontraktsprosessen var det flere norske verft som leverte tilbud og som var med i finalerunden. Vi er svært glade for å se at de norske verftene er blitt konkurransedyktige på pris, kvalitet og leveringstider på fartøyene. Det er alltid gledelig å skrive kontrakter med norske leverandører som leverer godt, og forventningene våre er høye, sier Neteland.

Alle de sju fergene skal leveres høsten 2019. Foruten Havyard og Cemre, har Fjord1 leveranseavtaler med Fjellstrand AS på Nesodden og de tyrkiske Tersan Shipyard og Sefine Shipyard.