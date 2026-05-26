Fjerner veilys for å bedre trafikksikkerheten

For å bedre trafikksikkerheten i fylket fjerner Vestland fylkeskommune nå flere lyktestolper langs fylkesveinettet.

Bakgrunnen er at isolerte veilys kan skape kraftige kontraster mellom lys og mørke, noe som gjør det vanskeligere for bilister å oppfatte hva som skjer utenfor det opplyste området.

– Målet vårt er tryggere veier. Da må belysningen være helhetlig og forutsigbar. Enkeltstående lampepunkter kan gi en misvisende følelse av trygghet, samtidig som de gjør myke trafikanter mindre synlige i trafikken, sier Adrian Kasin, prosjektleder for elektro i Vestland fylkeskommune.

Vanskeligere å se fotgjengere

Ifølge fylkeskommunen kan slike lys virke blendende for bilister. Når øyet tilpasser seg et sterkt lyspunkt i mørket, blir det vanskeligere å oppfatte detaljer i de mørke områdene rundt.

Det kan føre til at fotgjengere eller syklister som beveger seg utenfor lyskjeglen blir vanskeligere å oppdage.

Fylkeskommunen viser til erfaringer som tilsier at mørkkledde personer i enkelte situasjoner kan være mer synlige i jevnt mørke med bilens langlys enn i overgangen mellom et opplyst og et mørkt område.

Mer sammenhengende lys

Tiltaket er del av et større arbeid med oppgradering av veilysanlegg i fylket.

Der det fortsatt skal være belysning, ønsker fylkeskommunen mer sammenhengende og jevne løsninger fremfor spredte enkeltlamper.

Samtidig peker de på at redusert bruk av kunstig lys også gir miljøgevinster. Mindre lysforurensning kan være positivt både for dyreliv, insekter og nattehimmelen.