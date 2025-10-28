Fjellskrenten på Carl Berner sikret i flere omganger

Søndag gikk et stort jord- og steinras i skråningen mellom Carl Berner studenthus i Hasleveien og flere boligblokker på oversiden i Sukkertoppveien. Det har lenge vært kjent at det var rasfare i området.

Tirsdag opplyser SiO-sjef Andreas Eskelund at de planlegger å få bygget en mur av sandfylte containere som skal beskytte mot nedfall fra rasområdet, skriver Aftenposten.

Sikret i tråd med anbefalinger

I en epost til NTB skriver kommunikasjonsrådgiver Anette Arneberg i SiO at det ble gjennomført en totalrehabilitering av studentboligbygget i 2011.

– I den forbindelse ble det gjort en rekke arbeider, inkludert sikringer av veien på baksiden, med tanke på nedfall og løse masser fra skrenten. Det ble pigget bort løse stein og masser. Det ble satt inn bolter og etablert nett flere steder for å sikre vårt bygg og beboere/brukere mot løse stein og masser. Alt ble gjort i henhold til anbefalingene fra våre eksterne fagrådgivere i Multiconsult, sier Arneberg.

Store steinmasser har løsnet ved studenthuset. Rester av fjellsikringen synlig på bildet. Foto: Arash A. Nejad

Hun sier videre at det er gjort sikring og kontroller jevnlig gjennom årene.

Fjellsikring ble utført i 2015, etter nedfall av løse stein, og videre utført i 2016 med komplementering av sikring, med nett og bolter. Sikring ble utført etter anvisning i Multiconsult sine rapporter og anbefalinger.

– Ny kontroll ble gjennomført i 2017 uten avvik.

Nye advarsler i 2021

I 2021 ble SiO advart om «potensielt farlige forhold» i Hasleveien 9–13, etter at plan- og bygningsetaten i Oslo kommune hadde vært på befaring ved skråningen som nå er rast.

– Vi har fått spørsmål om hvordan SiO har fulgt opp varsel fra Plan- og bygningsetaten fra april 2021. Varselet var avgrenset til løse masser i bunnen av nettet samt mulig behov for rensing av sikringsnett. SiO rykket inn dagen etter og ryddet opp løse masser. Det ble ikke gjennomført ytterligere sikringsarbeid da hele skrenten allerede var godt sikret med bolter og nett, sier Arneberg, som sier de jevnlig gjør visuelle kontroller av området og eventuell opprydding.

I 2022 ble det igjen gjennomført fjerning av løse masser.

– Siste visuelle kontroll ble gjennomført i 2025, og vi har ikke sett behov for særskilt opprydding av løse masser siden 2022, sier Arneberg.

Professor Hans Ola Fredin ved NTNU har tidligere uttalt til TU at metallnettet som er montert i skråningen ikke er tilstrekkelig til å sikre mot skred av det omfanget som gikk søndag.

Risikovurdert i 2009

Carl Berner Studenthus sto ferdig i 2002, med planer om framtidig påbygg av flere ekstra etasjer på toppen. I 2009 ble det gjort en risikovurdering av Multiconsult, på vegne av daværende Oslo- og Akershushøgskolens studentsamskipnad.

– Den overhengende faren i området er at småstein, enkeltblokker og større partier av fjell kan rase ut, står det blant annet i vurderingen.

I 2011 ble påbygging av flere etasjer på toppen av bygget ferdigstilt.

Tirsdag klokken 14 holdes et informasjonsmøte for berørte etter raset ved Carl Berners plass.