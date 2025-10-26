– Vi måtte foreta en nødevakuering av blokken, og blokkene som ligger på oversiden av dette studenthuset. Vi har opp her nå fullført denne evakueringen, og det dreier seg om et tall mellom 300 og 400 evakuerte, sier politiets innsatsleder Thomas Broberg til pressen i 19.10-tiden ved Carl Berner der det har rast.

Det er ikke meldt om skader på personer eller bygninger, men en bil har fått mindre skader etter raset, som politiet meldte om klokken 17.10 søndag ettermiddag.

Raset har gått i en skråning som ligger mellom Carl Berner studenthus i Hasleveien og flere boligblokker i Sukkertoppveien på oversiden. Studenthuset tilhører Studentsamskipnaden i Oslo (SiO).

– Det er store stein- og jordmasser som kan rase ut og det er fare for at blokka kan ryke, sier Broberg.

Tyfon

– Vi begynner å komme nå i en driftsfase, det vil si at vi har fått geolog på stedet for å vurdere disse byggemassene, for å se om ytterligere ras er nær forestående, sier innsatsleder Broberg.

Han sier at Oslo brann- og redningsetat også har satt ut tyfonvarsling, som skal varsle dersom det kommer ytterligere ras.

NTBs fotograf på stedet sier at tyfonen gikk litt etter klokken 19.

-Tyfonen ble blåst én gang, men ble avblåst umiddelbart etterpå, sier vaktkommandør Aleksander Olsen i Oslo brann- og redningsetat.

Han kan ikke svare definitivt på hva som var årsaken, men sier det er mulig at folk på stedet mente å se eller høre en bevegelse, men at de revurderte etterpå.

– Veldig stor operasjon

– Dette er en veldig stor operasjon, og alvorlig for dem det berører, sier Broberg.

De evakuerte vil etter hvert tas med til et evakuerings- og pårørendesenter.

– Vi kommer til å bli her på stedet i relativt lang tid, og vi har store sperringer i området, så dette vil berøre også trafikken og all fremkommelighet, sier Broberg.

Han sier at det ikke er planer om noen ytterligere evakuering, men at de ikke har noen garanti mot at sperringene må utvides og at flere kan måtte evakueres.

Innsatsleder Robert Corell i Oslo brann- og redningsetat sier på en presseorientering i 20.30-tiden at geologer på stedet har gjort en vurdering av området, og at evakueringen opprettholdes.

– Så vil det komme flere folk her i morgen og ta en vurdering på hva som skal skje videre, sier Corell.

– Ingen kommer til å sove her i natt, sier han videre.

Rasstedet søndag kveld. Foto: Arash A. Nejad

Bekymret for steinblokk

Det er fremdeles lyder i fjellet og bevegelse i grunnen, opplyser brannvesenet til NTB i 19.40-tiden.

– Det er fremdeles steinsprang. Brannvesenet mener det er særlig grunn til bekymring for den ene steinblokken som kan være utsatt, sier vaktkommandør Olsen.

Brannvesenet er på stedet med 13 biler og har fått bistand fra brannvesenet på Romerike og Asker og Bærum. Hovedprioriteringen nå er å sikre området og sørge for at ingen tar seg inn.

– Det er geolog fra NVE på stedet nå, og brannvesenet avventer informasjon, sier Olsen.

Det er også satt inn droner, som skal gi et bedre overblikk over området, opplyser politiet.

Brev i 2021: Potensielt farlige forhold

Aftenposten skriver at SiO allerede i 2021 ble varslet om rasfaren. Da sendte Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune et brev til SiO om «potensielt farlige forhold» i Hasleveien 9–13. Det skjedde etter at en kommunalt ansatt som hadde relevant faglig bakgrunn hadde tipset PBE om skråningen.

Innsenderen hadde sett på bergnettet som var satt opp i skråningen, og hadde kunnskap om at slike bergnett må løsnes og renskes for rasmasser og løse steiner for å fungere som rassikring.

13. april 2021 var etaten på befaring ved skråningen som nå har rast.

«Vi registrerte at det finnes en god del løs sten flere steder bak nettet, noe som på sikt kan øke faren for nedfall» heter det i brevet fra kommunen.

Avisen har vært i kontakt med SiO som foreløpig ikke har svart om skråningen er utbedret siden bekymringsmeldingen for fire år siden.

