Fisker skal lage elektrisk pope-mobil

Henrik Fisker og Dr. Geeta Gupta-Fisker har hatt audiens hos pave Frans i Vatikanstaten, hvor de presenterte sitt designsforslag for en helelektrisk pope-mobil.

Nå annonserer Fisker Inc. i en pressemelding at de har fått oppdraget med å utvikle bilen, som skal leveres neste år.

Pope-mobilen vil være basert på en Fisker Ocean, og tilrettelagt for pavens representasjonsoppgaver der bilen skal frakte den katolske kirkens overhode trygt gjennom store folkemengder. SUVen får en kuppel i glass, hvor paven kan stå oppreist og hilse på tilhengerne.



– Jeg ble inspirert av å lese at pave Frans er opptatt av miljøet og betydningen av klimaendringer for fremtidige generasjoner, uttaler Henrik Fisker i pressemeldingen.

Pave Frans godkjente Fiskers design, under en audiens I Vatikanstaten. Foto: Fisker

Bilen vil bygges med mye resirkulerte materialer, inkludert tepper laget av plastflasker og fiskegarn fra havet. Tidligere har tu.no skrevet at produsentens mål er å lage den mest bærekraftige bilen i verden. De tar blant annet i bruk solceller på taket og har vegansk interiør.

Stuntet er selvfølgelig god markedsføring for den danske bilskaperen Henrik Fisker, som planlegger å starte serieproduksjon av Fisker Ocean i november, med påfølgende leveranser tidlig i 2022.

I skrivende stund har 16.000 mennesker reservert bilen, som i USA vil ha en startpris på 37.400 amerikanske dollar, eller rundt 311.000 kroner. Premiumversjoner med økt rekkevidde og firehjulsdrift blir dyrere.