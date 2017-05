Fire situasjoner der du bør la være å gi sjefen input

En av de fremste styrkene til den norske bedriftskulturen, med flat struktur og en relativt uformell lederstil, er at kompetente medarbeidere både kan og vil komme med innspill til ledelsen.

Likevel er det ikke alltid du bør legge fram det du har å fare med. I noen situasjoner vil ikke sjefen at du presser på med ditt syn på sakene, selv om du skulle ha rett.

Ledere vegrer seg ofte for å irettesette medarbeidere, så det er slett ikke sikkert noen kommer til å fortelle deg at du har gått over streken. Men du kan likevel ha gjort et så dårlig inntrykk at det slår tilbake på deg siden.

Teknologi- og innovasjonsmagasinet Fast Company har sett nærmere på fire situasjoner der det er best å tie stille, men hvor du likevel kan få mulighet til å påvirke.