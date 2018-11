Ferdsskriveren tyder på at Lion Air-flyet fløy med feil på hastighetsmåleren

Boeing 737 Max 8-flyet fra Lion Air, som styrtet 29. oktober, kan ha fløyet med feil på en hastighetsmåler på sine fire siste flygninger.

Det er blant de foreløpige funnene den indonesiske havarikommisjonen har gjort etter å ha lastet ned dataene fra ferdsskriveren («flight data recorder», FDR) som ble plukket opp fra havbunnen for fem dager siden.

Alle 189 om bord på flight JT610 fra Jakarta til Pangkal Pinang i Indonesia omkom i ulykken.

Første Boeing 737 Max har gått tapt: Alle 189 om bord fryktes omkommet

Fartsmålerfeil peker seg ut

På en pressekonferanse søndag fortalte Soerjanto Tjahjono, leder for landets transportsikkerhetskomité (KNKT), at ferdsskriverdata tyder på feil på instrumentene som måler lufthastighet, altså flyets hastighet sammenlignet med lufta rundt, på engelsk «airspeed indicator».

Det er lastet ned 69 timer med data, og havarikommisjonen mener feilen kan ha vært til stede på de siste fire flygningene på det to måneder gamle flyet, ifølge Flight Global.

Disse funnene fra ferdsskriveren underbygger ADS-B-datene fra flyets transpondere, som Flightradar24 publiserte noen timer etter ulykken, og som viste en flygningen som var unormal ganske kort tid etter avgang, både når det gjaldt høyde- og hastighetsprofil. Det underbygger også vitneforklaringer fra passasjerer som fløy med ulykkesflyet dagen før, og som opplevde store uregelmessigheter med flygningen.

Ferdsskriveren ble hentet opp fra sjøen 1. november. Dataene er lastet ned og analysene av disse godt igang. Foto: Fauzy Chaniago

Hvordan denne eventuelle feilen ble oppfattet i cockpit og hvordan besetningen agerte, er blant det som vil komme bedre fram dersom taleregistratoren blir funnet. Den såkalte «cockpit voice recorder» (CVR) befinner seg fortsatt på havbunnen, og signalene fra den begynner å bli svake.

Havarikommisjonen er selvsagt for lengst i gang med å gå gjennom vedlikeholdslogger og intervjue dem som har utført vedlikeholdet på flymaskinen.

Lion Air-sjef Edward Sirait opplyste på en pressekonferanse samme dag som ulykken at flyet hadde noen mindre tekniske feil på den flygningen forut, men at dette ble løst etter boka.

Problemer dagen før Indonesia-styrten: – Som å fly en berg- og dalbane

Rapport om en måned

Ifølge NTB regner KNKT med å kunne legge fram en foreløpig havarirapport om en måned.

Ifølge nyhetsbyrået har lete- og redningsmannskap funnet en rekke vrakdeler, og til nå fylt 134 liksekker med kroppsdeler som er plukket opp fra sjøbunnen. Så langt har politiet identifisert 14 av de omkomne.

Lion Air Group mottok det første B737 Max 9 i mars i år. Foto: Lion Air

I forrige uke ble Lion Airs styreleder Rusdi Kirana konfrontert av opprørte og sinte pårørende under et møte som ble arrangert av indonesiske myndigheter. Etter møtet forlot Kirana stedet raskt for å unngå spørsmål fra journalister.

Det aktuelle flyet, PK-LQP med serienummer 43.000, ble levert 13. august i år, og ble tatt i bruk av Lion Air to dager senere. Det hadde 800 flytimer bak seg. Fartøysjefen og styrmannen hadde loggført henholdsvis 6.000 og 5.000 flytimer.

Max er fjerde generasjon B737 og det første eksemplaret ble rullet ut av fabrikken Seattle tirsdag 8. desember 2015. Testflyet «Spirit of Renton», oppkalt etter fabrikkens tilholdssted, fløy første gang 29. januar i 2016. Max ble satt i drift hos de første flyselskapene i fjor. Det var Lion Airs malaysiske datterselskap Malindo Air som tok i bruk det første ruteflyet.