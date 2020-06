Facebook vil merke innlegg fra politikere som bryter reglene

Dermed følger Facebook etter Twitter, som for ikke lenge siden merket meldinger fra USAs president Donald Trump for første gang.

Samtidig legger Facebook ned forbud mot «en bredere kategori med hatefullt innhold» i annonser, opplyser Zuckerberg etter at selskapet har mistet flere annonsører.

Årsaken er en oppfatning om at den sosiale mediekjempen ikke evner å slå ned på hatprat og oppfordringer til vold. Da matvaregiganten Unilever sluttet seg til boikotten fredag, raste Facebook-aksjen med 7 prosent.

Zuckerberg kunngjorde de nye retningslinjene i et langt innlegg på sin egen Facebook-side samme kveld.

– Vi utvider våre annonseregler til å forby påstander om at folk fra en bestemt rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religiøs tilknytning, kaste, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller immigrasjonsstatus, er en trussel mot andres fysiske trygghet, helse eller overlevelse, skriver Facebook-sjefen.

– Vi utvider også våre retningslinjer for å bedre beskytte innvandrere, migranter, flyktninger og asylsøkere fra annonser som antyder at disse gruppene er underlegne eller uttrykker forakt, avvisning eller avsky rettet mot dem, fortsetter Zuckerberg.

Merking og deling

Facebook har fått kritikk fordi de har latt være å fjerne innlegg som ellers bryter med retningslinjene, med henvisning til at de har offentlig interesse.

Blant annet nektet Facebook, i motsetning til Twitter, å gjøre noe med et innlegg fra Trump som antydet at poststemmer ville føre til valgfusk.

– Vi kommer snart til å begynne å merke noe av det innholdet vi lar være å ta ned fordi det anses å ha nyhetsverdi, slik at folk kan vite det når det er tilfelle, skriver Zuckerberg.

Facebook vil også la folk dele slikt innhold «for å fordømme det».

– Men vi vil legge til et varsel som forteller folk at innholdet de deler, kan bryte med våre retningslinjer, sier Zuckerberg.

Den nye praksisen omfatter også USAs president.

Presidentvalget

Zuckerberg varslet også en opptrapping i kampen mot innhold som forsøker å skremme folk fra å stemme ved valget i USA i november.

Facebook vil forby falske påstander som har til hensikt å oppmuntre folk til ikke å delta i valg, eksempelvis påstander om at føderale agenter sjekker folks juridiske status ved stemmelokalene.

Selskapet vil dessuten øke sin kapasitet for å fjerne falske påstander om lokale forhold i de 72 timene fram mot presidentvalget i november.

Den europeiske matgiganten Unilever kunngjorde tidligere fredag at de slutter å annonsere på både Facebook, Facebook-eide Instagram og Twitter og, i protest mot mengden hatprat på nettstedene.

Kampanje

– Den polariserte atmosfæren legger et økt ansvar på merker om å bygge et tiltrodd og trygt digitalt økosystem. Vårt tiltak starter nå og varer ut 2020, sier Unilever i en Twitter-melding fredag.

Organisasjonen Anti Defamation League (ADL) tok nylig til orde for boikotten i USA, som et ledd i kampanjen «Stop the Hate for Profitt».

Den amerikanske telegiganten Verizon sa torsdag at de inntil videre slutter å kjøpe annonser på Facebook. Sportsutstyrsprodusentene Patagonia og North Face er blant øvrige selskaper som har sluttet seg til boikotten.