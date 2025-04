Saken er sampublisert med Energi og Klima.

Europas systemoperatører deler synet Norges energiminister Terje Aasland (Ap) og hans svenske kollega Ebba Busch har vært tydelige på: Tysklands måte å organisere strømmarkedet på, gir dyrere strøm hos oss.

Det er paraplyorganisasjonen for systemoperatører, ENTSO-E , som mandag la frem en rapport der de konkluderer med at Tyskland bør deles i fem ulike prissoner.

Tysklands ordning med én prissone fører til at industri i Sør-Tyskland får billigere strøm, mens det blir litt dyrere i nord. Dette er blant annet beskrevet i Strømprisutvalgets rapport fra 2023.

Det betyr at Norge ikke får importert billig fornybar strøm fra Nord-Tyskland, der vindkraft er bygget ut i stor stil. Når det blåser lite i nord, importerer Norge høye strømpriser. Beregninger fra Statnett viser at norske forbrukere i 2022 betalte 20–30 øre/kWh «ekstra» for strømmen på grunn av at Tyskland er én prissone.

Energidepartementet: Uheldig

Statssekretær Elisabeth Sæther i Energidepartementet skriver at de ikke har rukket å sette seg inn i rapporten fra ENTSO-E enda, men at de har merket seg at rapporten finner det samfunnsøkonomisk lønnsomt å dele inn Tyskland i flere budområder.

– Dette er et tema vi er opptatt av. Jeg mener det er uheldig at Tyskland så langt har valgt å ikke håndtere interne flaskehalser i nettet med budområder. Dette har vi også gitt tydelig uttrykk for i møte med tyske myndigheter, skriver Sæther.

– Tidligere analyser fra blant annet Statnett og Thema viser at en slik inndeling ville medført bedre ressursutnyttelse og lavere priser i Nord-Tyskland, som igjen trolig ville ført til lavere priser i Norden, inkludert Sør-Norge,

Striden rundt de tyske prissonene har flere ganger vært tema på politisk nivå mellom Norge og Tyskland. Den nye tyske regjeringen, som tiltrer i neste uke, ønsker ikke enn en slik oppdeling.

Penger å spare, på sikt

De fleste land er delt i flere prissoner for strøm. Ifølge rapporten vil en slik oppdeling være økonomisk lønnsomt. Det kan spare opptil 339 milliarder euro i året.

De som er tilhengere av å bryte opp Tyskland i flere prissoner, mener at det vil fjerne flaskehalser. Det fører til at det bygges mer billig, fornybar kaft i sør.

Men både den tyske regjeringen og industrien frykter at dette på kort sikt kan gi dyrere kraft i sør. Det kan svekke tysk industri, som fra før sliter med konkurransekraften.

Et lite skritt på veien

Denne rapporten tvinger ikke Tyskland til å gjøre noen tiltak nå. De som har laget rapporten, kan ikke pålegge noen å følge konklusjonene, men rapporten legger ytterligere press på at Tyskland gjør sitt for å dempe de volatile prisene i det europeiske kraftmarkedet.

Signalene fra den påtroppende tyske regjeringen er at den vil beholde Tyskland som én prissone, selv om EU-kommisjonen skulle følge opp konklusjonene i denne rapporten og legge ytterligere press på Tyskland.

Tyske myndigheter er beredt til å stå imot, slo Bayerns mektige statsminister Markus Söder nylig fast.