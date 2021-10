EU gir 146 millioner til hyperloop-selskap: – Et gjennombrudd

– Det er fantastisk å ha vunnet tilliten til EU-kommisjonen. Støtten vil bidra til å aksellerere utviklingen av et europeisk Hyperloop-nettverk, sier Tim Houter, medgründer i Hardt hyperloop, i en pressemelding fra selskapet.

Dermed kan europeiske byer kobles sammen "på en smartere, raskere og billigere måte", ifølge Houter.

Beløpet på 146 millioner kroner skal være det første EU gir direkte til et hyperloop-selskap.

Skal teste ut filbytte for høyhastighets hyperloop

EU-støtten skal gi et krafttak til løpende prosjekter, skriver Hardt hyperloop. For tiden jobber de blant annet med å integrere hyperloop i resten av transportsystemet, i tillegg til å utrede potensielle europeiske ruter og en felles europeisk hyperloop-standard.

Midlene vil også gå inn i et senter ved navn The European Hyperloop Center, som skal stå klar i Groningen i Nederland neste år. Der skal man blant annet teste ut filbytte/sporbytte for høyhastighets hyperloop, et skritt som skal være avgjørende for hyperloop-teknologien.

Det ideelle innovasjonssenteret er et offentlig-privat samarbeidsprosjekt mellom Hardt hyperloop, Groningen by og Groningen-provinsen.

Europas første testbane for hyperloop kom på plass i Lausanne i juli 2021. Foto: EPFL

Ser for seg hyperloop-nettverk i Europa

Houter kaller EU-støtten et "enormt gjennombrudd".

– Nå som Brüssel er om bord, finnes det støtte på samtlige nivåer. Regionalt, nasjonalt og kontinentalt, sier han.

Flere selskaper skal nå se på en mulige pilotering av en godsrute mellom Amsterdam og Rotterdam. I sommer ble en liknende plan lansert for storhavnen i Hamburg.

– Et viktig steg etter ferdigstillelsen av European Hyperloop Center vil være å etablere en første rute i Nederland innen tiåret er omme. Hvis en rute kan etableres i Nederland, vil vi være på god vei til å realisere et bredt, europeisk hyperloop-nettverk.

Her på berget antydet Hyperloop Sweden nylig at hyperloop kan komme på plass i Norden innen 2030.

– Kan kutte 160 millioner tonn CO2 årlig

Houter anslår at et større europeisk nettverk kan spare 160 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Det tilsvarer om lag tre ganger Norges årlige klimagassutslipp.

EUs kunngjøring kom kort tid etter at syv store hyperloop-aktører, heriblant Virgin hyperloop og Swiss Technologies, sammen med interesseorganisasjonen European Rail Infrastructure Managers, signerte en avtale om å støtte integrasjonen av et hyperloop-nettverk i Europa, ifølge Intelligent Transport.