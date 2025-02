Snittemperaturen i verden forrige måned var 13,23 grader, i henhold til beregninger gjort av EUs klimaovervåkingstjeneste (C3S).

Det var 1,75 grader over nivået i førindustriell tid – før CO2-utslipp fra forbrenning av kull, olje og gass begynte å varme opp kloden.

– Nok en overraskende måned, en fortsettelse av rekordtemperaturene vi har observert de to siste årene, sier Samantha Burgess ved det europeiske værvarslingssenteret ECMWF.

Eksepsjonell periode

For nesten nøyaktig ett år siden kom EU-forskerne med en nyhet som var omtrent identisk: Også da ble det satt ny global temperaturrekord for januar, med en snittemperatur 1,66 grader over førindustrielt nivå.

Det betyr at januar-rekorden nå er slått for andre år på rad.

På nyåret i 2024 var verden midt i en eksepsjonell periode med stadig nye månedlige globale varmerekorder 13 måneder på rad.

En medvirkende årsak var værfenomenet El Niño, som midlertidig løfter temperaturene på kloden. El Niño var over i fjor sommer , og utover høsten var temperaturene litt lavere enn i 2023 – selv om de fortsatt var ekstremt høye.

Ingen nedkjøling

Etter noen måneders «normaltilstand» oppsto værfenomenet La Niña, som fungerer motsatt av El Niño.

Normalt sett vil La Niña midlertidig kjøle ned kloden. Likevel ble det altså ny temperaturrekord i januar.

Blant områdene med unormalt høye temperaturer var Øst-Europa, Sør-Europa, Alaska, det nordvestlige Canada, Sibir, den sørlige delen av Sør-Amerika samt store deler av Afrika, Australia og Antarktis.

Gjennomsnittstemperaturen de siste tolv månedene lå 1,61 grader over førindustrielt nivå, i henhold til beregningene. Temperaturen må altså gå betydelig ned hvis verdenssamfunnet skal nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Plussgrader i Jotunheimen

I Norge var ikke snittemperaturen veldig unormal i forrige måned. Men varmerekorder ble slått en rekke steder i fjellet, ifølge Meteorologisk institutt.

På Juvvasshøe i Jotunheimen var det plussgrader seks dager på rad. Noe tilsvarende er aldri før registrert på værstasjoner i den norske fjellheimen i januar.

– Januar har vært rekordvarm globalt. Det merker vi også her hjemme. I forrige måned ble det satt varmerekord i fjellet i Sør-Norge, med seks dager på rad med plussgrader. Med klimaendringene venter vi å se slike rekorder hyppigere, i tillegg til andre ekstremværhendelser, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en uttalelse til NTB.

Ifølge Eriksen er det viktigere enn noen gang at Norge og andre land kutter utslipp.

Hett i havet

Også i havet var det unormalt høye temperaturer i årets første måned. Snittet for havområdene mellom 60. breddegrad på den nordlige og sørlige halvkule var 20,78 grader, ifølge C3S' beregninger.

Dette var det nest høyeste som er registrert i januar måned, 0,19 grader under rekorden fra i fjor.

I Arktis var det eksepsjonelt lite sjøis, omtrent på nivå med januar 2018, da det var rekordlite is. Ett av områdene med unormalt lite sjøis var det nordlige Barentshavet.

På motsatt side av kloden, i Antarktis, var ismengden noe nærmere «normalen». I Amundsenhavet, oppkalt etter Roald Amundsen, var ismengden over gjennomsnittet.