EU foretrekker avtale med USA – Trump krever mer

– Vi har alltid vært helt tydelig på at vi foretrekker en fremforhandlet løsning. Det har ikke endret seg, og vi kommer til å utnytte den tiden vi har nå fram til 1. august, sier von der Leyen søndag.

De siste månedene har både hun og andre EU-topper understreket ønsket om en avtale med Trump-administrasjonen. Men en avtale har altså latt vente på seg.

Lørdag smalt Trumps varslede toll på EU-produkter i bordet: 30 prosent. Det var høyere enn mange eksperter hadde ventet, og snudde opp ned på de pågående forhandlingene. EU trodde inntil helgen at en avtale var nær.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Svar på undersøkelsen — vinn gavekort på 5 000 kr!

Trumps økonomi-rådgiver Kevin Hassett sier at Trump mener alvor med tollbrevet, og at tollen blir innført fra 1. august om EU ikke forbedrer tilbudet sitt i de pågående forhandlingene.

– Disse tollsatsene er reelle om presidenten ikke får en avtale han mener er god nok. Men forhandlingene fortsetter, og vi får se når støvet har lagt seg, sa Hassett til ABCs This Week-program søndag.

Les også: – Hele den økonomiske verden ler av dette

Forbereder mottiltak

– USA har sendt oss et brev med tiltak som trer i kraft dersom vi ikke kommer fram til en forhandlet løsning, så vi kommer derfor også til å utvide suspensjonen av våre mottiltak fram til tidlig august, sier von der Leyen.

– Samtidig fortsetter vi å forberede mottiltakene slik at vi er fullt forberedt, legger hun til.

EU har planer om mottiltak til en samlet verdi av hele 93 milliarder euro om det skulle bli nødvendig.

EU har forberedt toll på amerikanske verdier til en verdi av 21 milliarder euro som svar på tollen som Trump la på import av metaller tidligere i år. De mottiltakene ble i april utsatt mens forhandlingene pågikk.

Det er også satt opp en liste over amerikanske produkter til en verdi av til sammen 72 milliarder euro som kan ilegges toll om det blir aktuelt.

Meloni og Merz advarer

Italias statsminister Giorgia Meloni advarer sterkt mot en handelskrig innenfor Vesten som hun sier ville svekke alle, og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz viste til at Tyskland ville rammes svært hardt om EU og USA ikke blir enige om en avtale.

– Dette ville overskygge alt og ramme selve kjernen i Tysklands eksportindustri, sa Merz til TV-kanalen ARD.

Frankrikes president Emmanuel Macron ser ut til å ta en hardere linje og gjorde det klart at kommisjonen må forsvare unionens interesser på resolutt vis.

Tysklands finansminister Lars Klingbeil sier søndag at alle parter vil tape på en tollmur, og tar til orde for en deeskalering i toll-krangelen.

– Ingen trenger nye trusler eller provokasjoner nå. Vi trenger heller at EU fortsetter de seriøse og målrettede forhandlingene med USA. Europa forblir samlet og besluttet: Vi ønsker en rettferdig avtale, sier han. Men han kommer også med advarsler:

Les også: Sjømatrådet om USAs tollsatser: – USA trenger norsk fisk

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Går digitalisering for tregt, går vi glipp av et enormt effektiviseringspotensial

– Dersom man ikke lykkes med å fremforhandle en rettferdig løsning, er vi nødt til å beslutte avgjørende mottiltak for å kunne beskytte arbeidsplasser og bedrifter i Europa, sier Klingbeil.

– Hånden vår forblir utstrakt, men vi kommer ikke til å finne oss i alt, sier han.

– Selvskading

Trump truer med å legge på ekstra toll dersom EU svarer med mottiltak. Fram til 1. august gjelder fortsatt en tollpause for de fleste land, med en grunntoll på 10 prosent. Trump har oppfordret land og bedrifter til å flytte produksjon til USA for å unngå toll.

Hans begrunnelse for tollen han legger på importen fra andre land, er at USA har et stort underskudd på handelsbalansen med de fleste land i verden.

Med EU var underskuddet på varehandelen i 2024 på 235 milliarder dollar. USA har imidlertid et stort overskudd i handelen med tjenester med EU, og det totale underskuddet på handelsbalansen blir dermed på 50 milliarder dollar.

Det er ikke landene som rammes som betaler tollen USA innfører, slik Trump sier, men importørene i USA. De vil trolig lempe de ekstra utgiftene over på de amerikanske forbrukerne.

Flere eksperter tror EU kommer til å svare USA med samme mynt. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 mener at Trumps tolltiltak kan slå tilbake på USA selv:

– Dette rammer amerikanerne mest, mye mer enn andre. Vekstanslagene for USA har blitt betydelig nedjustert i år. Så dette er selvskading fra USAs side, sa han til NTB lørdag.