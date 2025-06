Et nyansert blikk på sikkerhet i energilagring

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

En nylig publisert artikkel i Teknisk Ukeblad belyser bekymringer rundt cybersikkerhet og mulig skjult funksjonalitet i kraftelektronikk, særlig knyttet til energilagringssystemer.

Slike problemstillinger fortjener seriøs oppmerksomhet, og det er positivt at diskusjonen løftes. Samtidig er det viktig å tilføre et bredere perspektiv for å sikre en konstruktiv og faktabasert bransjedialog.

Global verdikjede, lokal kontroll

Produksjon av batterier, invertere og styringssystemer skjer i dag gjennom komplekse, globale verdikjeder – en realitet i moderne høyteknologi.

Likevel er det avgjørende at nøkkelkomponenter, som Energy Management System (EMS), enten spesifiseres av sluttbrukeren eller utvikles innenfor europeisk jurisdiksjon. Dette styrker datasuverenitet, lokal tilpasning og transparens.

Geir Voster, leder forretningsutvikling i Gridstack.

Det er teknisk mulig å skjule funksjonalitet i elektroniske komponenter – dette er kjent i bransjen og håndteres gjennom etablerte standarder og kontrollrutiner.

At komponenter er produsert utenfor Europa betyr ikke i seg selv at de representerer en trussel. Det avgjørende er hvordan systemene integreres, overvåkes og vedlikeholdes.

Bekymringer knyttet til «skjult funksjonalitet» og «nettmanipulering» er alvorlige, men bør underbygges med konkrete funn for å bidra til en opplysende og saklig debatt. Uten dokumentasjon kan slike utsagn virke spekulative og i verste fall bidra til å skape unødig frykt i markedet.

Anbefalinger til bransjen

For aktører som jobber med energilagring og tilknytning til kraftsystemet – enten det er nettselskaper, fornybarprodusenter eller offentlige institusjoner – kan følgende prinsipper bidra til tryggere løsninger:

Still krav til dokumentert sikkerhet og sertifisering, uavhengig av hvor teknologien er produsert.

Sørg for at styringssystemer (EMS) er spesifisert eller utviklet lokalt, når det er mulig.

Vurder teknologiske løsninger basert på ytelse, kvalitet og modenhet – ikke nasjonalitet.

Et felles ansvar

Energilagring er og vil forbli en kritisk del av fremtidens kraftsystem. Nettopp derfor må sikkerhet håndteres med teknisk presisjon, faglig ansvarlighet og åpenhet.

Skal bransjen lykkes med å balansere risiko og fremdrift, er det behov for samarbeid, ikke polarisering. En felles innsats basert på fakta, standarder og tillit vil tjene både forsyningssikkerheten og den teknologiske utviklingen.