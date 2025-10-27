Abonner
ESA åpner formell sak mot Norge for brudd på EØS-reglene

Saken gjelder brudd på reglene som krever konkurranse ved tildeling av kontrakter for passasjertog.

Et togsett står på et sidespor på Kristiansand stasjon og Sørlandsbanen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB
Andreas Brattåker Støyva– Frontsjef
27. okt. 2025 - 12:38

I oktober 2024 foreslo Norge å tildele Vy, et statseid transportkonsern, en midlertidig kontrakt for å kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen fra 2027 – uten å gjennomføre en konkurranse.

Hovedregelen er at trafikkpakker skal konkurranseutsettes. At det ikke ble gjort i dette tilfellet, har flere reagert på

I dag drives strekningene av det private togselskapet Go-Ahead. Slik har det vært siden 2018, da selskapet vant kontrakten gjennom konkurranse. 

Regjeringen begrunnet Vy-tildelingen med behovet for å sikre kontinuitet i togtilbudet mens den vurderer den fremtidige organiseringen av togtrafikken. Go-Aheads avtale på Sørlandet går ut i 2027. De andre trafikkpakkene, Nord og Vest, utløper i henholdsvis 2028 og 2029.

«Norge har brutt sine forpliktelser»

Tidligere i år skrev Aftenposten at ESA ville vurdere å åpne sak mot Norge. Det har de nå gjort. 

ESA konkluderer med at vilkårene for å gjøre unntak fra konkurransekravet ikke er oppfylt, og at de åpner formell sak.

«Ved å tildele den offentlige tjenestekontrakten direkte uten tilstrekkelig begrunnelse, mener ESA at Norge har brutt sine forpliktelser etter EØS-avtalen».

Det skriver ESA i en pressemelding, mandag. 

Et formelt åpningsbrev er det første skrittet i en overtredelsessak mot en EØS/EFTA-stat. Norge har nå to måneder på seg til å uttale seg før ESA tar stilling til om saken skal tas videre.

SamferdselTog
