Megaprosjekter innen infrastruktur blir ofte feiret som transformative investeringer, men historien har vist at de like gjerne kan ende opp som økonomiske og logistiske mareritt.

Norges Hordfast-prosjekt, en foreslått flytebro som skal knytte Bergen og Stord sammen, er et av de mest ambisiøse transportprosjektene i landets historie.

Kutter reisetiden

Yonas Zewdu Ayele,leder, Institutt for bygg- og energiteknikk.

E39-korridoren er avgjørende for å binde sammen Vestlandet, og prosjektet har store økonomiske og strategiske implikasjoner. Men er dette et nødvendig skritt fremover, eller et høyrisikoprosjekt som kan speile utfordringene til Californias prosjekt for høyhastighetstog?

Hordfast er ment å fjerne ferjeforbindelsene langs E39 og dermed kutte reisetiden mellom Bergen og Stavanger drastisk.

Tilhengerne hevder at prosjektet vil fremme regional utvikling, forbedre mobilitet og styrke økonomisk vekst. Med Norges forpliktelse til å redusere karbonutslipp kan en sammenhengende veiforbindelse minske avhengigheten av ferjer, noe som på sikt kan føre til lavere utslipp.

Mange mener at investering i denne typen infrastruktur harmonerer med Norges overordnede strategi for mer effektiv og konkurransedyktig transport.

Vanvittig kostnadssprekk

Utfordringene med Californias høyhastighetstog-prosjekt bør imidlertid fungere som en advarsel. Det som opprinnelig var planlagt som en rask forbindelse mellom Los Angeles og San Francisco, har vært plaget av enorme kostnadsoverskridelser, politiske konflikter og byggeforsinkelser.

Prosjektet, som først var beregnet til 33 milliarder dollar med ferdigstillelse i 2020, er nå estimert til over 113 milliarder dollar, med bare en liten del av strekningen under bygging.

Omfanget av feil planlegging, administrasjon og økonomisk belastning gir viktige lærdommer for ethvert storskala infrastrukturprosjekt – inkludert Hordfast.

Risikoene med Hordfast

Akkurat som høyhastighetstogetprosjekteet i California står Hordfast overfor flere potensielle utfordringer. Her er fem årsaker:

1. Pris: De opprinnelige estimatene for Hordfast lå på rundt 40 milliarder kroner, men historien viser at store prosjekter ofte sprenger budsjettet. NRK skriver at 2 milliardar er brukt på planlegging. Dette er sannsynligvis bare toppen av isfjellet. De komplekse ingeniørkravene, inkludert en flytebro over Bjørnafjorden, kan drive kostnadene ytterligere opp og belaste statskassa, noe som skaper bekymring for den langsiktige økonomiske bærekraften.

2. Protester: Prosjektet skaper protester fra miljøbevegelsen, som frykter innvirkningen på marine økosystemer og kystlandskap. Potensiell negativ innvirkning i marint biologisk mangfold, kysterosjon og økt karbonavtrykk under byggeperioden er blant hovedbekymringene.

På samme måte som i California, hvor høyhastighetsprosjektet ble forsinket av søksmål under California Environmental Quality Act (CEQA), kan Hordfast bli utsatt for juridiske utfordringer fra miljøgrupper og reguleringsmyndigheter.

3. Politisk uenighet: Store infrastrukturprosjekter krever politisk enighet, noe som kan være vanskelig å opprettholde. I California har skiftende politiske prioriteringer ført til forsinkelser og usikker finansiering.

Dersom Norge opplever lignende uenigheter, kan det true Hordfasts fremdrift. Dessuten kan offentlig mening endre seg over tid, noe som kan påvirke den politiske viljen til å fullføre prosjektet.

4. Teknologi: Flytebro-teknologien som kreves for Hordfast, er i stor grad uprøvd i denne skalaen. Akkurat som Californias høyhastighetsprosjekt manglet ekspertise innen høyhastighetstog, kan Norge møte tekniske hindringer som fører til forsinkelser og kostnadsøkninger. Tilgang til de beste ingeniørfaglige ressursene blir avgjørende for å redusere uforutsette utfordringer.

5. Grunnforhold: Grunnforholdene i Bjørnafjorden vil spille en avgjørende rolle for broens stabilitet og levetid. Geoteknisk ingeniørkunst vil være nødvendig for å sikre en robust fundamentering og for å minimere risikoen for bla. grunnforhold som kan komplisere byggingen.

Investering i geoteknisk ekspertise er essensielt for å håndtere utfordringene med en flytende bro på dypt vann. Ved å investere i forskning og utdanning kan vi ruste oss godt. Utdanning av ingeniører og teknikere innen geoteknikk vil være avgjørende for å sikre fremtidens megaprosjekter.

Alternative løsninger

Ut over Hordfast bør alternative løsninger vurderes og kommuniseres. Investering i høy-effektive lavutslippsferjer kan tilby mindre risikable og mer fleksible løsninger for regional transport. Se på E-ferry Ellen fra Sverige, som gjør adaptive transportsystemer til en mer bærekraftig løsning på lang sikt.

Hordfast kan revolusjonere transporten langs Vestlandet, men må unngå de fallgruvene som felte Californias høyhastighetsprosjekt.

Balansen mellom ambisjon og realisme vil avgjøre om Hordfast blir en nasjonal suksess eller et skrekkeksempel på infrastrukturfeil. Ved å veie alternative løsninger opp mot broprosjektet, kan Norge sikre den mest informerte og bærekraftige investeringen i fremtidens samferdsel.