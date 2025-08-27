Foto: Eirik Helland Urke
Norge har nå fått alle sine 16 nye redningshelikoptre av typen AW101 SAR Queen. Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen er svært fornøyd med investeringen.
Det siste helikopteret som kom til Norge har fått større krefter, ny programvare og sikrere kommunikasjon.
Snart skal alle de norske AW101 SAR Queen-helikoptrene få de samme oppgraderingene, som blant annet gir sikrere kommunikasjon med redningsmannen.
Justisminister Astri Aas-Hansen fikk selv sitte på inn til onsdagens markering på Akershus festning.
luftfart
SAR Queen er fulltallige. Snart blir de også sterkere
Onsdag markerte justisminister Astri Aas-Hansen at Norge har fått alle sine 16 SAR Queen redningshelikoptre. Nå får hele flåten større kraft og sikrere kommunikasjon.
Eirik Helland Urke– Tekst og foto
27. aug. 2025 - 16:15