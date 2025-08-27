SAR Queen er fulltallige. Snart blir de også sterkere

Norge har nå fått alle sine 16 nye redningshelikoptre av typen AW101 SAR Queen. Justis- og beredskapsminister Astri Aas-Hansen er svært fornøyd med investeringen.

Det siste helikopteret som kom til Norge har fått større krefter, ny programvare og sikrere kommunikasjon.

Snart skal alle de norske AW101 SAR Queen-helikoptrene få de samme oppgraderingene, som blant annet gir sikrere kommunikasjon med redningsmannen.