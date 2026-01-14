Equinors vindprosjekt i USA: – Ideologisk kamp

Equinor møter i retten med håp om å få opphevet ordren om å stanse arbeidet med vindkraftprosjektet Empire Wind utenfor kysten av New York.

Begrunnelsen til USAs innenriksdepartement da Empire Wind og fire andre havvindprosjekter ble satt på pause i desember, var hensyn til nasjonal sikkerhet. Men Guri Bang, som i en årrekke har forsket på amerikansk klimapolitikk, mener andre motiver ligger bak beslutningen.

– Dette er del av en ideologisk kamp mot fornybar energi, sier hun til NTB.

Satser på fossilt

Bang viser til at Donald Trump i begge sine presidentperioder har jobbet hardt for å rulle tilbake amerikansk klimapolitikk. Det siste året har han også gått hardt til verks for å fjerne støtte til fornybar energi.

Samtidig har han tatt en rekke grep for å øke satsingen på de fossile energikildene olje, gass og kull.

– Dette er også en ideologisk kamp for å beskytte fossil industri. Det er en viktig del av det politiske programmet til Donald Trump, å få mer fart i fossilindustrien, sier Bang, som er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Hun mener det ville gitt mer mening for USA å satse mer på fornybar energi, spesielt i lys av konkurransen med Kina. At store prosjekter brått blir stanset, kan ifølge Bang skremme bort investorer som ellers ville vurdert å satse på fornybar energi i USA.

Ørsted vant fram

Også to havvindkraftprosjekter i USA som den danske giganten Ørsted står bak, fikk i desember beskjed om å innstille arbeidet.

Tidligere denne uken fikk Ørsted medhold i en amerikansk domstol for å gjenoppta utbyggingen av prosjektet Revolution Wind. Dommeren i saken godtok ikke argumentet om at prosjektet måtte stanses fullstendig mens mulige utfordringer for nasjonal sikkerhet vurderes, skriver nyhetsbyrået AP.

Equinor-toppsjef Anders Opedal sa tidligere denne uken til E24 at selskapet har en god dialog med havenergimyndigheten BOEM, som er underlagt det amerikanske innenriksdepartementet.

Trump: – Tapere

En av hovedbegrunnelsene til innenriksdepartementet da de fem havvindprosjektene ble satt på pause, var at vindturbinene kan forstyrre radarsignaler.

Donald Trump selv har imidlertid brukt helt andre argumenter når han har kritisert vindkraft. Han har kalt vindkraftverk for «tapere» og sagt at vindturbiner ødelegger landskapet og tar livet av fugler, ifølge kringkasteren NPR.

– Jeg har gitt mine folk beskjed om å ikke godkjenne noen vindmøller, sa Trump i forrige uke.

Han la til at «vi kan bli tvunget til å gjøre noe» som følge av godkjenninger gitt av Biden-administrasjonen for flere år tilbake.

Ifølge E24 har Equinor opplyst at selskapet kan tape over 50 milliarder kroner hvis Empire Wind må avvikles fullstendig.