Equinors vindkraftprosjekt i New York saksøker Trump-regjeringen

Søksmålet er levert til den amerikanske distriktsdomstolen for District of Columbia, skriver Equinor i en pressemelding fredag kveld.

TU har gjennom dagen forsøkt å få svar fra Equinor på om prosjektet ville gå til søksmål, uten at de har ønsket å gi noen kommentar. Bakgrunnen var at danske Ørsted kom med samme melding for under et døgn siden.

– Rettsstridig

Mens søksmålet behandles vil Equinor også begjære en midlertidig forføyning for å sette Trump-regjeringens stoppordre på vent, slik at utbyggingen kan fortsette.

Mandag 22. desember ble det kjent at innenriksdepartementet i USA har satt fem havvindprosjekter på pause. Begrunnelsen var knyttet til nasjonal sikkerhet. Equinors Empire Wind i New York var blant dem.

– Equinor mener ordren er rettsstridig, og at den truer fremdriften i det pågående arbeidet med betydelige konsekvenser for prosjektet, heter det i Equinors pressemelding.

60 prosent ferdig

– En midlertidig forføyning er nødvendig for at prosjektet kan fortsette som planlagt i en kritisk gjennomføringsperiode og unngå ytterligere kommersielle og finansielle konsekvenser som sannsynligvis vil inntreffe dersom stoppordren opprettholdes, heter det videre.

Ifølge Equinor er Empire Wind mer enn 60 prosent ferdig, og selskapet har investert over 4 milliarder dollar der om lag 2,7 milliarder er prosjektfinansiert.

Ikke første gang

Senest i sommer forsikret Equinor-sjef Anders Opedal om at de fortsatt mente prosjektet ville gå i pluss, til tross for lavere avkastning enn forventet i fornybar.

– Det er fremdeles et lønnsomt prosjekt, sa han til TU da.

Det var etter den forrige stoppordren i midten av april. Byggingen av vindparken startet våren 2024, og 30 prosent av prosjektet var fullført da det ble stanset i vår. Først en måned senere ble stoppordren opphevet, før de nå fikk den nye rett før jul.