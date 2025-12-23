Equinors havvindprosjekt utenfor New York er igjen satt på pause

– Vi er kjent med stoppordren som kom fra det amerikanske innenriksdepartementet knyttet til fem vindkraftprosjekter under bygging til havs i USA, sa pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold til NTB mandag ettermiddag.

Senere opplyste selskapet i en pressemelding at de følger stoppordren.

– Empire og leverandører etterkommer ordren og suspenderer nå alle pågående aktiviteter knyttet til Empire Wind-prosjektet på den ytre kontinentalsokkelen på en trygg måte. Kun aktiviteter som er nødvendig for å håndtere nødssituasjoner og/eller forhindre påvirkninger på helse, sikkerhet og miljø, vil bli utført, heter det.

– Følger sikkerhetskrav

Samtidig understreker Equinor at de følger relevante nasjonale sikkerhetskrav.

– Disse ble identifisert som en del av den regulatoriske prosessen som pågikk over flere år. Empire planlegger å fortsette samarbeidet med Boem og andre føderale etater for å gjennomføre alle nødvendige tiltak for prosjektet, heter det.

Boem er den amerikanske havenergietaten Bureau of Ocean Energy Management.

Ifølge Equinor er prosjektet er mer enn 60 prosent fullført. For tiden har det pågått grøftegraving, kabellegging og kabeltrekking.

– Totalt har dusinvis av fartøy, om lag 1.000 mennesker og mer enn hundre selskaper i USA og globalt jobbet koordinert med å gjennomføre Empire Wind-prosjektet. Stoppordren kan forsinke disse aktivitetene, og uten en rask avklaring kan den ha betydelig innvirkning på prosjektet, understreker selskapet.

– Nasjonal sikkerhet

Tidligere mandag meldte Fox News og nyhetsbyrået Reuters at innenriksdepartementet i USA hadde satt fem havvindprosjekter på pause. Begrunnelsen var knyttet til nasjonal sikkerhet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra 6000 supportsaker til null – med én automatisering

Ifølge Fox News er samtlige store havvindprosjekter i USA nå satt på pause. Empire Wind og fire andre prosjekter nevnes spesifikt i en uttalelse fra innenriksdepartementet.

Blant disse er også to havvindprosjekter som den danske vindgiganten Ørsted bygger ut.

– Beskytte det amerikanske folk

Beslutningen om pausen trer i kraft umiddelbart, ifølge USAs innenriksminister Doug Burgum.

Han sier videre at dette vil gi innenriksdepartementet, forsvarsdepartementet og andre relevante myndigheter tid til å jobbe med utbyggerne og partnere i delstatene for å vurdere hvordan sikkerhetsrisikoene knyttet til prosjektene kan reduseres.

– Den viktigste oppgaven til USAs regjeringen er å beskytte det amerikanske folket, sier Burgum i uttalelsen.

Startet opp igjen

Empire Wind-prosjektet utenfor kysten av New York fikk lisens i 2017, og byggingen startet etter godkjenning fra amerikanske myndigheter i 2024.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Ultralyd mengdemålinger gjør susen for kjøp og salg av hydrogen og CO2

I påsken i år fikk prosjektet stoppordre, men etter intens lobbyvirksomhet klarte Equinor å få president Donald Trump og hans folk til å snu.

Trump har både før og etter at han igjen ble valgt til president, gjort det klart at han er motstander av fornybar energi – som vindkraft. Han mener vindkraft dreper både fugler og hvaler og vil heller trappe opp satsingen på olje og kull.