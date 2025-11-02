Abonner
Maritim

Norsk skipsfart jubler over at USA og Kina pauser havneavgifter

Etter toppmøtet mellom USA og Kina i Sør-Korea tidligere denne uken, pauser de to landene de gjensidige havneavgiftene. Det er gode nyheter for norsk skipsfart.

Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide mener det er positivt for norsk skipsfart at USA og Kina har kommet på talefot igjen og suspenderer de gjensidige havneavgiftene som ble innført i oktober.
Rederiforbundets direktør Knut Arild Hareide mener det er positivt for norsk skipsfart at USA og Kina har kommet på talefot igjen og suspenderer de gjensidige havneavgiftene som ble innført i oktober. Foto: Tore Stensvold
NTB
2. nov. 2025 - 13:07

Presidentene Donald Trump og Xi Jinping ble under møtet enige om å inngå en handelsavtale, og Trump har allerede varslet at flere tollsatser skal nedjusteres.

Ifølge en uttalelse fra Det hvite hus gjelder dette også de gjensidige havneavgiftene som de to landene innførte på skip som anløp deres havner.

I uttalelsen heter det at havneavgiftene suspenderes fra 10. november og foreløpig i ett år framover. Det gleder Norges Rederiforbund, som mener havneavgiftene har skapt betydelige utfordringer for norsk skipsfart.

– Dette er en stor lettelse for norsk skipsfart. Usikkerheten som har preget det siste halvåret, har skapt uro blant våre medlemmer, og mange har fryktet konsekvensene for sine selskap og for verdenshandelen i stort, sier administrerende direktør Knut Arild Hareide i Rederiforbundet i en e-post til NTB.

Avgiftene har ført til betydelige kostnader for norske rederier, med utgifter på opptil 20 millioner kroner per havneanløp. Hareide understreker at det fortsatt mangler detaljer, men at det er grunn til å være optimistisk.

– USA og Kina utgjør begge svært viktige markeder for våre medlemsrederier, og avgiftene har truffet flere i næringen hardt. At begge parter nå ser ut til å sette avgiftene på pause, gir et viktig pusterom og håp om en mer forutsigbar fremtid, sier han.

– En midlertidig suspensjon av avgiftene gir rom for dialog og samarbeid – noe som gagner både amerikanske arbeidsplasser, forbrukere og den internasjonale handelen, mener Hareide.

Maritimskipsfart
